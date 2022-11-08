Губернатор ХМАО пообещала мэрам помощь при сносе аварийного жилья

Губернатор ХМАО Комарова поручила ликвидировать фенольные дома и переселить жителей в комфортные квартиры Фото: Светлана Лесовская © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала югорским мэрам помощь в расселении аварийного жилья в случае, если они выберут это приоритетом в расходовании бюджетных средств. Об этом она заявила в ходе ежегодного обращения к югорчанам, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса совместно с муниципальными образованиями организовать специалистов, технику, производство стройматериалов и конструкций, чтобы выполнить такой объем строительства жилья. В этой связи, только если жители муниципалитетов и органы местного самоуправления примут решение о том, что это приоритет, на региональном и государственном уровне мы будем обеспечивать его реализацию», — отметила губернатор.

По словам Комаровой, ХМАО расселяет аварийный жилищный фонд опережающими темпами, округ находится на втором месте в РФ по этому показателю. После 2017 года уже признано аварийными 2065 домов, в их числе 218, при строительстве которых использовались конструктивные элементы с высоким содержанием фенола и формальдегида. «Задача: ликвидировать деревянный многоквартирный жилой фонд и отселить граждан в комфортное современное жилье», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU писало о выделении ХМАО более 11 миллиардов рублей инфраструктурного бюджетного кредита из бюджета РФ. Средства пойдут на создание 18 крупных объектов.