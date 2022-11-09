Скончался экс-полпред Путина Виктор Черкесов

09 ноября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Виктор Черкесов скончался на 73-м году жизни, заявил Александр Хинштейн Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев Первый руководитель службы наркоконтроля и бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), генерал-полковник Виктор Черкесов скончался сегодня ночью на 73-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — высказал свои соболезнования вдове Хинштейн в своем telegram-канале.

Первый руководитель службы наркоконтроля и бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), генерал-полковник Виктор Черкесов скончался сегодня ночью на 73-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — высказал свои соболезнования вдове Хинштейн в своем telegram-канале.