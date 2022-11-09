Скончался экс-полпред Путина Виктор Черкесов

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Виктор Черкесов скончался на 73-м году жизни, заявил Александр Хинштейн Фото:

Первый руководитель службы наркоконтроля и бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), генерал-полковник Виктор Черкесов скончался сегодня ночью на 73-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — высказал свои соболезнования вдове Хинштейн в своем telegram-канале.

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Первый руководитель службы наркоконтроля и бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), генерал-полковник Виктор Черкесов скончался сегодня ночью на 73-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — высказал свои соболезнования вдове Хинштейн в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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