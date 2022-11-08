В пермских реках водится много больших рыб (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края поймал на рыбалке огромную щуку, которую, судя по фото, с трудом смог удержать на руках. В соцсетях пользователи теперь делают ставки в попытке угадать вес и возраст рыбы.

«Как вам размер щуки, которую поймал наш земляк? Делаем ставки, сколько весит», — пишет администратор сообщества «Александровск-Яйва | LIFE» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики называют разные цифры от 5 до 30 кг, а также задаются вопросом о возрасте рыбы. Но все сходятся в одном мнении, что щука «хороша», а улов «крутой».

Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который поймал щуку весом более 10 кг. Она была меньших размеров. Удачной этой осенью рыбалка оказалась и у другого жителя Прикамья, который в Оханском районе поймал судака на 7,5 кг.