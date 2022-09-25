Пермяк похвастался пойманной щукой весом в 10 кг

Житель Пермского края в соцсетях похвастался хорошим уловом. Пермяку удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг. Добычей мужчина поделился в группе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае».
«Всем привет, сгонял на пруд в Больше Сосновский район, рыбачил на живца, поймал трех щук, одна из них 10800[грамм]», — рассказывает пермяк. Также мужчина по пути домой набрал целый мешок грибов.
В комментариях рыбаки хвалят автор поста за такой улов и хвастаются своим. Один из подписчиков поделился фото пойманной щуки весом почти в 12 кг. Ранее URA.RU рассказывало о жителе края которому удалось поймать двух огромных сомов. Вес одной из рыб — 25 кг.
Самая большая щука весит 10 кг
«Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в vk.com
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Житель Пермского края в соцсетях похвастался хорошим уловом. Пермяку удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг. Добычей мужчина поделился в группе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае». «Всем привет, сгонял на пруд в Больше Сосновский район, рыбачил на живца, поймал трех щук, одна из них 10800[грамм]», — рассказывает пермяк. Также мужчина по пути домой набрал целый мешок грибов. В комментариях рыбаки хвалят автор поста за такой улов и хвастаются своим. Один из подписчиков поделился фото пойманной щуки весом почти в 12 кг. Ранее URA.RU рассказывало о жителе края которому удалось поймать двух огромных сомов. Вес одной из рыб — 25 кг.