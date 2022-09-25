25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Пермяк похвастался пойманной щукой весом в 10 кг

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , рыбалка, улов, щука
Рыбаку удалость поймать сразу трех щук Фото:

Житель Пермского края в соцсетях похвастался хорошим уловом. Пермяку удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг. Добычей мужчина поделился в группе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае».

«Всем привет, сгонял на пруд в Больше Сосновский район, рыбачил на живца, поймал трех щук, одна из них 10800[грамм]», — рассказывает пермяк. Также мужчина по пути домой набрал целый мешок грибов.

В комментариях рыбаки хвалят автор поста за такой улов и хвастаются своим. Один из подписчиков поделился фото пойманной щуки весом почти в 12 кг. Ранее URA.RU рассказывало о жителе края которому удалось поймать двух огромных сомов. Вес одной из рыб — 25 кг.

Самая большая щука весит 10 кг

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Житель Пермского края в соцсетях похвастался хорошим уловом. Пермяку удалось поймать трех щук, одна из которых весит больше 10 кг. Добычей мужчина поделился в группе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае». «Всем привет, сгонял на пруд в Больше Сосновский район, рыбачил на живца, поймал трех щук, одна из них 10800[грамм]», — рассказывает пермяк. Также мужчина по пути домой набрал целый мешок грибов. В комментариях рыбаки хвалят автор поста за такой улов и хвастаются своим. Один из подписчиков поделился фото пойманной щуки весом почти в 12 кг. Ранее URA.RU рассказывало о жителе края которому удалось поймать двух огромных сомов. Вес одной из рыб — 25 кг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...