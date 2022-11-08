Жительница Кургана выставила на антиаукцион куклу мэра. Фото

09 ноября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Марина Камшилова объявила обратный аукцион на новую куклу в стиле вуду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана Марина Камшилова, которая ранее делала куклы в стиле вуду президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа, выставила на обратный аукцион куклу мэра. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте». «Встречайте новинку, антиаукцион! Просто забери куклу Мэра за 0 рублей. Лот — Кукла Мэра. 10 см. Грунтованный текстиль, акрил, лак. Поверхность куклы легко моется, раскрашивается, прокалывается булавками. Хочешь поговорить с мэром? Делай ставку! Первоначальная ставка 500 рублей. Шаг — 10 рублей», — написала Камшилова на своей странице во «ВКонтакте». Камшилова пояснила URA.RU, что антиаукцион решила провести в качестве аллегории. «Это аллегория. По словам мэра, город расцветает, а мы [жители города] видим, что это не так. Поэтому и ставки на понижение», — отметила она. Ранее URA.RU писало, жительница Кургана изготовила стилизованную под вуду куклу в образе экс-президента США Трампа. Фигурку мастерица задумала после призыва политика начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. Она решила оставить куклу в своей коллекции. Марина Камшилова несколько лет занимается пошивом кукол в стиле вуду. Из-за этого на нее поступала жалоба в надзорные органы с обвинениями в оккультизме. Жительница Кургана выставила на анти-аукцион куклу Мэра фото: Марина Камшилова

Жительница Кургана Марина Камшилова, которая ранее делала куклы в стиле вуду президента Украины Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа, выставила на обратный аукцион куклу мэра. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте». «Встречайте новинку, антиаукцион! Просто забери куклу Мэра за 0 рублей. Лот — Кукла Мэра. 10 см. Грунтованный текстиль, акрил, лак. Поверхность куклы легко моется, раскрашивается, прокалывается булавками. Хочешь поговорить с мэром? Делай ставку! Первоначальная ставка 500 рублей. Шаг — 10 рублей», — написала Камшилова на своей странице во «ВКонтакте». Камшилова пояснила URA.RU, что антиаукцион решила провести в качестве аллегории. «Это аллегория. По словам мэра, город расцветает, а мы [жители города] видим, что это не так. Поэтому и ставки на понижение», — отметила она. Ранее URA.RU писало, жительница Кургана изготовила стилизованную под вуду куклу в образе экс-президента США Трампа. Фигурку мастерица задумала после призыва политика начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине. Она решила оставить куклу в своей коллекции. Марина Камшилова несколько лет занимается пошивом кукол в стиле вуду. Из-за этого на нее поступала жалоба в надзорные органы с обвинениями в оккультизме.