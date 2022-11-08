Губернатору Комаровой предложили создать в ХМАО альтернативу IKEA

09 ноября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

IKEA приостановила деятельность в России на фоне санкций Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили создать в регионе на базе местных предприятий лесопромышленного комплекса альтернативу мебельной компании IKEA, которая приостановила деятельность в России. Идею озвучил депутат окружной Думы фракции КПРФ Алексей Савинцев. «Из-за ситуации международных санкций в отношении нашей страны с рынка России ушло большое количество производителей мебели, например такой гигант как IKEA. Наша фракция считает, что необходимо рассмотреть вопрос о возможности расширения направлений деятельности наших лесопромышленных предприятий в частности самостоятельно производить мебель. Где производят ДСП, там и должны производить мебель», — предложил Савинцев главе региона после ее ежегодного обращения к жителям региона. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте». В частности депутат упомянул Югорский лесопромышленный холдинг. За прошлый год выручка предприятия составила более 9 млрд рублей, а чистая прибыль — более 2 млрд рублей. В свою очередь, по словам губернатора, предприятие сейчас успешно вышло на международный рынок, поэтому расширение и переориентирование логистики сложная задача. «Это серьезная тема и ей надо заниматься профессионально, будем двигаться дальше», — отметила Комарова. IKEA — в числе зарубежных компаний, которые ушли из России в рамках санкционного давления. Ряд недружественных стран объявил о санкциях в отношении РФ после начала специальной военной операции на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что СВО завершит восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой предложили создать в регионе на базе местных предприятий лесопромышленного комплекса альтернативу мебельной компании IKEA, которая приостановила деятельность в России. Идею озвучил депутат окружной Думы фракции КПРФ Алексей Савинцев. «Из-за ситуации международных санкций в отношении нашей страны с рынка России ушло большое количество производителей мебели, например такой гигант как IKEA. Наша фракция считает, что необходимо рассмотреть вопрос о возможности расширения направлений деятельности наших лесопромышленных предприятий в частности самостоятельно производить мебель. Где производят ДСП, там и должны производить мебель», — предложил Савинцев главе региона после ее ежегодного обращения к жителям региона. Трансляция выступления доступна на официальной странице главы региона «ВКонтакте». В частности депутат упомянул Югорский лесопромышленный холдинг. За прошлый год выручка предприятия составила более 9 млрд рублей, а чистая прибыль — более 2 млрд рублей. В свою очередь, по словам губернатора, предприятие сейчас успешно вышло на международный рынок, поэтому расширение и переориентирование логистики сложная задача. «Это серьезная тема и ей надо заниматься профессионально, будем двигаться дальше», — отметила Комарова. IKEA — в числе зарубежных компаний, которые ушли из России в рамках санкционного давления. Ряд недружественных стран объявил о санкциях в отношении РФ после начала специальной военной операции на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что СВО завершит восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.