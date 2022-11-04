Вице-премьер Хуснуллин похвалил Курган и Тюмень за помощь в восстановлении Крымского моста

В Кургане строительные конструкции изготовило ЗАО «Курганстальмост» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поблагодарил заводы Кургана и Тюмени за поставку металлоконструкций для восстановления Крымского моста. О том, что регионы в рекордные сроки изготовили и доставили необходимые материалы, он доложил президенту Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства. Трансляция опубликована на сайте Кремля. Вице-премьер также озвучил финальные сроки восстановления Крымского моста.

«В целях ускорения сроков восстановления моста решено объединить технологические процессы в работе по обоим его направлениям. Для правой разрушенной части в рекордные сроки изготовлено и поставлено 1200 тонн металлоконструкций трех заводов по стране — это Тюмень, Воронеж, Курган. И хочу сказать, Владимир Владимирович, что так быстро они изготовили и доставили. Хочу поблагодарить и руководителей компаний, и регионы, которые в ручном режиме контролировали, круглосуточно шла работа», — рассказал Путину вице-премьер.

Зампредседателя правительства озвучил, что полностью движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря, с 5 декабря транспорт сможет двигаться по одной полосе. В ближайшее время, с 5 по 10 ноября, запланирован монтаж новых пролетных строений. Полностью завершить ремонт автомобильной и железнодорожной частей намерены в сентябре 2023 года.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он заявил, что к его организации причастны спецслужбы Украины. В рамках уголовного дела также арестовали троих россиян.