Власти Перми пояснили, как мобилизованным отправить ребенка в детсад

Для получения места в пермском детсаду семье военного достаточно справки из военкомата

09 ноября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Около 300 детей военных имеют в Перми право на бесплатный детсад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В мэрии Перми уточнили, какие документы требуются семьям военных, проходящих службу в зоне спецоперации, для бесплатного оформления ребенка в детский сад. Как следует из приказа начальника департамента образования города, родителям достаточно предъявить копию справки из военкомата. «Перечень документов: копия справки военного комиссариата Пермского края», — указано в документе, опубликованном 9 ноября на сайте мэрии Перми. Отмечается, что пока приказ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 15 ноября. Как рассказывало URA.RU, ранее депутаты пермской думы приняли решение, что дети горожан, отправившихся на спецоперацию добровольцем или мобилизованных, будут посещать детские сады бесплатно. Всего таких детей в Перми 287. На обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей.

В мэрии Перми уточнили, какие документы требуются семьям военных, проходящих службу в зоне спецоперации, для бесплатного оформления ребенка в детский сад. Как следует из приказа начальника департамента образования города, родителям достаточно предъявить копию справки из военкомата. «Перечень документов: копия справки военного комиссариата Пермского края», — указано в документе, опубликованном 9 ноября на сайте мэрии Перми. Отмечается, что пока приказ проходит антикоррупционную экспертизу, которая завершится 15 ноября. Как рассказывало URA.RU, ранее депутаты пермской думы приняли решение, что дети горожан, отправившихся на спецоперацию добровольцем или мобилизованных, будут посещать детские сады бесплатно. Всего таких детей в Перми 287. На обеспечение льготы выделено 1 млн 347 тысяч рублей.