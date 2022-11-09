Глава ХМАО предложила обновить договор сотрудничества между регионами тюменской матрешки

09 ноября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Договор о сотрудничестве между регионами регионами проанализирует рабочая группа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила обновить параметры договора о сотрудничестве между Югрой, Ямалом и Тюменской областью. Об этом она упомянула в разговоре с окружным депутатом Михаилом Селюковым, который выступил с радикальной идеей о перенаправлении югорских налоговых отчислений из областного бюджета на помощь Донбассу. Трансляция велась на сайте Думы ХМАО с ежегодного обращения главы региона к югорчанам. «В Югре сложился опыт помощи другим регионам РФ. Когда мы начали в 2004 году помогать Тюменской области, там бюджетная обеспеченность была в пять раз ниже, чем в Югре. Сейчас уже в Югре бюджетная обеспеченность ниже, чем Тюменской области. Но мы не прекращаем помощь. Сегодня государственной задачей является помощь новым субъектам РФ. Наталья Владимировна, может быть, пришло время перенаправить помощь Тюмени на помощь Донбассу?», — задался вопросом парламентарий. Губернатор ХМАО напомнила депутату, что существует федеральное законодательство о межбюджетных отношениях, которого необходимо придерживаться. Она пригласила его в состав рабочей группы, куда войдут чиновники окружного правительства и региональной думы. Эта группа, в том числе, проанализирует договор о сотрудничестве между регионами «тюменской матрешки». «Давайте анализировать состояние дел по реализации договора о сотрудничестве, который был заключен в 2004 году между автономными округами и Тюменской областью. С тем, чтобы этот документ максимально отвечал современным запросам. Давайте это сделаем вместе. Это не значит, что я перекладываю на вас ответственность. Я остаюсь главным ответственным за эффективность выработанных и реализованных решений, в том числе и этой рабочей группы. Но чем больше специалистов будет участвовать в этом, тем больше надежды на то, что выработаем эффективное решение», — прокомментировала Комарова. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила обновить параметры договора о сотрудничестве между Югрой, Ямалом и Тюменской областью. Об этом она упомянула в разговоре с окружным депутатом Михаилом Селюковым, который выступил с радикальной идеей о перенаправлении югорских налоговых отчислений из областного бюджета на помощь Донбассу. Трансляция велась на сайте Думы ХМАО с ежегодного обращения главы региона к югорчанам. «В Югре сложился опыт помощи другим регионам РФ. Когда мы начали в 2004 году помогать Тюменской области, там бюджетная обеспеченность была в пять раз ниже, чем в Югре. Сейчас уже в Югре бюджетная обеспеченность ниже, чем Тюменской области. Но мы не прекращаем помощь. Сегодня государственной задачей является помощь новым субъектам РФ. Наталья Владимировна, может быть, пришло время перенаправить помощь Тюмени на помощь Донбассу?», — задался вопросом парламентарий. Губернатор ХМАО напомнила депутату, что существует федеральное законодательство о межбюджетных отношениях, которого необходимо придерживаться. Она пригласила его в состав рабочей группы, куда войдут чиновники окружного правительства и региональной думы. Эта группа, в том числе, проанализирует договор о сотрудничестве между регионами «тюменской матрешки». «Давайте анализировать состояние дел по реализации договора о сотрудничестве, который был заключен в 2004 году между автономными округами и Тюменской областью. С тем, чтобы этот документ максимально отвечал современным запросам. Давайте это сделаем вместе. Это не значит, что я перекладываю на вас ответственность. Я остаюсь главным ответственным за эффективность выработанных и реализованных решений, в том числе и этой рабочей группы. Но чем больше специалистов будет участвовать в этом, тем больше надежды на то, что выработаем эффективное решение», — прокомментировала Комарова. В 2004 году между властями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО был подписан договор разграничении полномочий — несмотря на то, что округа территориально входят в состав Тюменской области, они являются фактически независимыми субъектами. Тогда же была разработана программа «Сотрудничество», по которой Югра и Ямал делятся частью прибыли с югом области — эти деньги правительство Тюменской области распределяет на реализацию проектов во всех трех регионах.