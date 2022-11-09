Украинские власти пустили на металлолом молочный завод под Херсоном

09 ноября 2022 в 20:40 Размер текста - 17 +

Украинские власти разорили молочный завод Фото: Анна Майорова © URA.RU Молочный завод в Херсонской области обанкротился после того, как в 90-е годы Украина стала независимым государством. Все оборудование было пущено на металлолом. О былых успехах предприятия и предательском разорении URA.RU рассказал председатель Общественного совета при ВГА Скадовского района Анатолий Яровой. «Завод обеспечивал весь Скадовский район молочной продукцией. Наша молочка шла по всему СССР. Возможно, что на экспорт шло. Разрушили и взамен ничего. Смотреть на это больно. К сожалению, ни один причастный к этому негодяй не понес наказания», — рассказал Анатолий Яровой. По словам общественника, молочный завод обеспечивал работой и заработной платой десятки жителей Скадовского района. Разорение предприятия началось в середине 90-х годов. Завод не смог пережить смену нескольких частных собственников, которым украинская власть его отдала. «Оборудование пустили на металлолом. Продано по бросовой цене. Потом начали разрушать производственные цеха. Разрушали и продавали плиты, блоки, кирпич. Все, что пользовалось спросом, отсюда по дешевке увозилось», — продолжил Яровой. При этом украинская власть оправдывала разрушение завода его ненужностью. Якобы обеспечивающее весь СССР молочными продуктами предприятие было бременем для бюджета страны. «Выходит, что нам не нужно ни молоко, ни масло, нам ничего не нужно, так получается? Многие, кто тут работал, плакали, смотря на то, что происходило с заводом», — заключил собеседник агентства. Ранее украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. В результате простые жители остались без средств к существованию.

Молочный завод в Херсонской области обанкротился после того, как в 90-е годы Украина стала независимым государством. Все оборудование было пущено на металлолом. О былых успехах предприятия и предательском разорении URA.RU рассказал председатель Общественного совета при ВГА Скадовского района Анатолий Яровой. «Завод обеспечивал весь Скадовский район молочной продукцией. Наша молочка шла по всему СССР. Возможно, что на экспорт шло. Разрушили и взамен ничего. Смотреть на это больно. К сожалению, ни один причастный к этому негодяй не понес наказания», — рассказал Анатолий Яровой. По словам общественника, молочный завод обеспечивал работой и заработной платой десятки жителей Скадовского района. Разорение предприятия началось в середине 90-х годов. Завод не смог пережить смену нескольких частных собственников, которым украинская власть его отдала. «Оборудование пустили на металлолом. Продано по бросовой цене. Потом начали разрушать производственные цеха. Разрушали и продавали плиты, блоки, кирпич. Все, что пользовалось спросом, отсюда по дешевке увозилось», — продолжил Яровой. При этом украинская власть оправдывала разрушение завода его ненужностью. Якобы обеспечивающее весь СССР молочными продуктами предприятие было бременем для бюджета страны. «Выходит, что нам не нужно ни молоко, ни масло, нам ничего не нужно, так получается? Многие, кто тут работал, плакали, смотря на то, что происходило с заводом», — заключил собеседник агентства. Ранее украинcкие силовики начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. В результате простые жители остались без средств к существованию.