В Тюмени зреет большой конфликт между таксистами и пассажирами

Водители грубят пассажирам из-за низкой стоимости перевозок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси, недовольные ценовой политикой агрегатора «Яндекс.Go», призывают коллег срывать злость на пассажирах. Об этом URA.RU сообщил источник, имеющий доступ к закрытым чатам таксистов.

«Водители в открытую говорят о том, что, „если платят копейки“, то и относиться к пассажирам нужно соответствующим образом. Один из таксистов, например, похвастался тем, что высадил пассажира ночью посреди дороги за просьбу прикрыть окно. Другой — не стал вести девушку, потому что она села в машину после ночного клуба с запахом алкоголя. При этом вела себя спокойно, адекватно», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в закрытых чатах водители советуют друг другу отвечать на любые претензии пассажиров агрессией. «Нищих» вообще не надо слушать. Что-то не нравится? Вышел — пошел пешком. Будут они еще за свои три копейки что-то указывать. Как ехать, какую музыку слушать и т. д. Если еле на поездку наскребли, то поезжайте молча. Есть претензии? Выходите из машины хоть на ходу», — посоветовал один из водителей закрытого чата коллегам.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени перестал работать сервис «Яндекс. Go». На массовый сбой в работе приложения агрегатора пожаловались как пассажиры, так и водители.