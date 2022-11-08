Бизнесмены из Китая прибыли в Пермь для укрепления торговых связей

Китайские специалисты планируют поставить в Пермь партию своего оборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермь с бизнес-миссией прибыла делегация предпринимателей из Китая. Цель визита — укрепление сотрудничества с пермскими предприятиями. В составе группы иностранцев — представители компании XT laser, производящей промышленные лазерные установки. В краевой столице китайцы проведут переговоры о поставках своего оборудования на местные производства и его совместном техобслуживании совместно с пермскими специалистами.

«Мы надеемся, что взаимодействие с российскими городами мы расширим. Знаю, что местный глава региона сейчас активно работает над возможностями развития импорта и экспорта», — сообщила глава иностранной делегации, предприниматель Ли Том Дьи.

Во время визита иностранные гости осмотрели мощности пермского завода «Живая вода», выпускающего вендинговые автоматы. Компания уже активно использует на производстве лазерные установки китайского производства, в планах — заказать новую партию оборудования. «Мы при поддержке товарищей из Китайской народной республики завершаем замещение европейского оборудования на установки из дружественных стран. Пообщались с коллегами, они говорят, что видят рост товарооборота между странами», — сообщил директор компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин.

Пермяки, в свою очередь, планируют поставить в Китай партию вендинговых аппаратов по очистке и продаже питьевой воды в количестве 50 штук. Что касается иностранцев, после визита в Пермь, они продолжат бизнес-миссию в Екатеринбурге и Челябинске.

Ранее URA.RU рассказывало, что на заводе «Живая вода» с рабочим визитом побывала делегация из Уганды. Иностранные гости расширяют торговые связи с пермским предприятием для решения проблемы с качеством питьевой воды у себя на родине.