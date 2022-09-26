В Пермский край с бизнес-миссией прибыл посол Уганды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания г. Пермь, табличка, администрация губернатора пермского края
Во вторник делегацию Уганды примет губернатор Дмитрий Махонин Фото:

В Пермский край с бизнес-миссией прибыла делегация Уганды. Возглавляет делегатов чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в РФ Мозес Кизиге Каваалууко. Цель — укрепление сотрудничества. Сегодня гости побывали на одном из местных производств. Речь о пермском заводе «Живая вода», сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Посол Уганды и остальные гости осмотрели производственные мощности, оценили производство автоматов по продаже воды. В нашей вендинговой компании с африканской республикой налажены торговые связи. В планах — их расширение, так как в Уганде вопрос с обеспечением качественной питьевой водой стоит достаточно остро», — рассказали URA.RU в компании.

Уточняется также, что среди целей визита — расширение связей с Пермским краем в сферах медицины и образования. В частности, представители Уганды заинтересованы в увеличении количества африканских студентов, получающих образование в Прикамье. В составе иностранной делегации пять человек, они пробудут здесь два дня. Завтра, 27 сентября, у гостей запланирована встреча с губернатором Дмитрием Махониным.

Представители африканской республики осмотрели производственные мощности пермского предприятия
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермский край с бизнес-миссией прибыла делегация Уганды. Возглавляет делегатов чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в РФ Мозес Кизиге Каваалууко. Цель — укрепление сотрудничества. Сегодня гости побывали на одном из местных производств. Речь о пермском заводе «Живая вода», сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. «Посол Уганды и остальные гости осмотрели производственные мощности, оценили производство автоматов по продаже воды. В нашей вендинговой компании с африканской республикой налажены торговые связи. В планах — их расширение, так как в Уганде вопрос с обеспечением качественной питьевой водой стоит достаточно остро», — рассказали URA.RU в компании. Уточняется также, что среди целей визита — расширение связей с Пермским краем в сферах медицины и образования. В частности, представители Уганды заинтересованы в увеличении количества африканских студентов, получающих образование в Прикамье. В составе иностранной делегации пять человек, они пробудут здесь два дня. Завтра, 27 сентября, у гостей запланирована встреча с губернатором Дмитрием Махониным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...