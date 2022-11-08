Путин запретил курганской компании продавать акции иностранцев из недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете курганской компании ООО «Варел НТС» продавать акции и доли, принадлежащие иностранным лица, связанными с недружественными странами. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Общество с ограниченной ответственностью „Варел НТС“ (г. Курган) <…> Запрещается продавать ценные бумаги, доли (вклады), права и обязанности принадлежат иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — говорится в указе. Всего в списке находится около 200 российских компаний, занимающихся производством оборудования для топливно-энергетического комплекса и его ремонтом.
По данным СБИС, компания «Варел НТС» занимается производством нефтегазового оборудования. Генеральный директором предприятия является Юрий Сергеенко. Владельцем компании выступает ММС ХОЛДИНГ ЛЛК, который является нерезидентов РФ.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер против недружественных стран. Согласно документу, иностранным гражданам запрещается заниматься продажей акций до 31 декабря 2022 года.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45