На сборном пункте военкомата вывесят портреты курганских героев СВО

В сборном пункте курганского военкомата создадут стену памяти военнослужащих, посмертно награжденных за исполнение воинского долга при участии в специальной военной операции. Об этом рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур в ходе встречи с родителями призывников.
«На стене в казарме мы организуем доску памяти героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации», — сказал Белокур. По его словам, портреты героев СВО будут служить примером мужества и патриотизма для курганских призывников.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате показали, как готовят призывников к отправкам в воинские части. Все новобранцы в обязательном порядке проходят медкомиссии и распределения по командам, а также получают предметы первой необходимости и форму.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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