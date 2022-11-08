08 ноября 2022

На сборном пункте военкомата вывесят портреты курганских героев СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, военкомат, призывник, солдат, военный комиссариат по курганской области
В курганском военкомате создадут стену памяти курганских военных, посмертно награжденных за участие в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В сборном пункте курганского военкомата создадут стену памяти военнослужащих, посмертно награжденных за исполнение воинского долга при участии в специальной военной операции. Об этом рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур в ходе встречи с родителями призывников.

«На стене в казарме мы организуем доску памяти героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации», — сказал Белокур. По его словам, портреты героев СВО будут служить примером мужества и патриотизма для курганских призывников.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате показали, как готовят призывников к отправкам в воинские части. Все новобранцы в обязательном порядке проходят медкомиссии и распределения по командам, а также получают предметы первой необходимости и форму.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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В сборном пункте курганского военкомата создадут стену памяти военнослужащих, посмертно награжденных за исполнение воинского долга при участии в специальной военной операции. Об этом рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур в ходе встречи с родителями призывников. «На стене в казарме мы организуем доску памяти героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации», — сказал Белокур. По его словам, портреты героев СВО будут служить примером мужества и патриотизма для курганских призывников. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате показали, как готовят призывников к отправкам в воинские части. Все новобранцы в обязательном порядке проходят медкомиссии и распределения по командам, а также получают предметы первой необходимости и форму. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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