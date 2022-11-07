В курганском военкомате показали, как готовят к отправке призывников. Видео

Курганские призывники проходят медкомиссию и распределение по командам на сборном пункте

08 ноября 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Курганские призывники готовятся к отправкам в воинские части на сборном пункте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские призывники на сборном пункте проходят медицинскую комиссию, получают предметы первой необходимости и проходят распределение по командам. Соответствующую информацию озвучил начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур в рамках встречи с родителями призывников. «Среди родителей появилась инициативная группа: кто-то из их детей прослужил год и сейчас будет увольняться в запас, кто-то полгода, кто-то только сейчас призывается. Родители пришли посмотреть, как все происходит на сборном пункте, где», — говорит Белокур. Он показал, как новобранцы проходят медосмотр у врачей (среди которых есть невролог, хирург, терапевт, стоматолог, окулист, отоларинголог и др.), как хранится запас имущества в вещевом складе, и в каких казармах располагаются призывники. Также на сборном пункте новобранцы проходят распределение по командам. По словам Белокура, в военкомате действуют антиковидные меры, поэтому все военнослужащие в помещениях носят медицинские маски. Также призывники в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19. На встрече также присутствовала депутат курганской городской думы Наталья Семина. Вместе с родителями она выступила с напутственной речью перед призывниками и пожелала, чтобы они получили необходимый опыт от военной службы. Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября в Курганской области начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Планируется, что на следующей неделе призывную комиссию в Кургане будет проводить губернатор области Вадим Шумков.

Курганские призывники на сборном пункте проходят медицинскую комиссию, получают предметы первой необходимости и проходят распределение по командам. Соответствующую информацию озвучил начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур в рамках встречи с родителями призывников. «Среди родителей появилась инициативная группа: кто-то из их детей прослужил год и сейчас будет увольняться в запас, кто-то полгода, кто-то только сейчас призывается. Родители пришли посмотреть, как все происходит на сборном пункте, где», — говорит Белокур. Он показал, как новобранцы проходят медосмотр у врачей (среди которых есть невролог, хирург, терапевт, стоматолог, окулист, отоларинголог и др.), как хранится запас имущества в вещевом складе, и в каких казармах располагаются призывники. Также на сборном пункте новобранцы проходят распределение по командам. По словам Белокура, в военкомате действуют антиковидные меры, поэтому все военнослужащие в помещениях носят медицинские маски. Также призывники в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19. На встрече также присутствовала депутат курганской городской думы Наталья Семина. Вместе с родителями она выступила с напутственной речью перед призывниками и пожелала, чтобы они получили необходимый опыт от военной службы. Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября в Курганской области начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Планируется, что на следующей неделе призывную комиссию в Кургане будет проводить губернатор области Вадим Шумков.