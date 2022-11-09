В России хотят освободить от мобилизации отцов с четырьмя детьми до 18 лет

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Мобилизация. Челябинск, ребенок, губин александр, призывная кампания
Отцы с четырьмя и более детьми от 16 до 18 лет должны получит отсрочку от мобилизации, считают в Госдуме Фото:
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Мобилизация в России

Группа депутатов Госдумы предложила освободить от призыва по мобилизации отцов, имеющих четверых и более детей до 18 лет. Соответствующий документ законопроекта опубликован на сайте электронной базы законопроектов Госдумы.

«Группа депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главу СРЗП Сергея Миронова и лидера „Новых людей“ Алексея Нечаева, внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов, воспитывающих четырех и более детей в возрасте от 16 до 18 лет», — говорится в тексте документа. Сейчас под отсрочку от мобилизации подпадают отцы, воспитывающие четырех и более детей до 16 лет, либо те, кто воспитывает в отсутствии матери одного ребенка до 16 лет.

Ранее в Госдуме предложили распространить отсрочку от мобилизации на детей пенсионеров. Также членам семей мобилизованных предложили разрешить бесплатный проезд в транспорте, передает телеканал 360.

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Группа депутатов Госдумы предложила освободить от призыва по мобилизации отцов, имеющих четверых и более детей до 18 лет. Соответствующий документ законопроекта опубликован на сайте электронной базы законопроектов Госдумы. «Группа депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главу СРЗП Сергея Миронова и лидера „Новых людей“ Алексея Нечаева, внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов, воспитывающих четырех и более детей в возрасте от 16 до 18 лет», — говорится в тексте документа. Сейчас под отсрочку от мобилизации подпадают отцы, воспитывающие четырех и более детей до 16 лет, либо те, кто воспитывает в отсутствии матери одного ребенка до 16 лет. Ранее в Госдуме предложили распространить отсрочку от мобилизации на детей пенсионеров. Также членам семей мобилизованных предложили разрешить бесплатный проезд в транспорте, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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