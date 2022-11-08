По указу Владимира Путина тюменца наградили медалью

Жителя Тюменской области наградили медалью «Жукова»

Тюменец ушел добровольцем с весны и помог сослуживцам при обстреле (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителю Тюменской области вручили медаль за мужество, проявленное в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

«В этот день мы чествуем земляка, удостоенного Указом Президента России государственной награды — медали „Жукова“ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Выражаю искреннюю благодарность Сергею Швалеву и его маме — Раисе Анатольевне, за патриотизм, мужество, верность воинскому и гражданскому долгу, за подвиг перед Отечеством! Вы — наша гордость!» — подчеркнул глава.

Швалев весной вступил в ряды добровольцев со словами: «Кто, если не мы». Он участвовал в операциях по освобождению Луганской и Донецкой народных республик. В ходе спецоперации получил осколочное ранение в ногу, но не бросил сослуживцев и помог вынести из-под обстрела раненого старшину.

Ранее URA.RU писало о том, что за отвагу и мужество в Тюменской области наградили ямальца. Также посмертно наградили военнослужащих из Тюменской области. Награды за доблестную службу были вручены их родственникам.