Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Романа Лекчалова орденом Мужества (посмертно) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин посмертно наградил военных из Тюменской области, погибших во время выполнения боевых задач специальной операции на Украине. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он уточнил, что награды были переданы родственникам тюменцев.

«Победа будет за Россией!» — сказала мать погибшего в ходе СВО старшего лейтенанта Романа Лекчалова на церемонии передачи семьям государственных наград РФ. Сын Галины Николаевны совершил подвиг — в боевых условиях, действуя смело и решительно, проявил личное мужество и героизм. Роман до последнего вздоха оставался настоящим офицером, верным присяге, своему народу и своей стране. Указом президента России В.В. Путина он награжден орденом Мужества (посмертно)», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что награды также получили родственники капитана Александра Иванчикова, рядовых Андрея Огибалова и Марселя Сафеева. Глава города рассказал родственникам погибших тюменцев о том, что память о героях не будет стерта: в школах создаются уголки памяти, имена военных, отдавших жизнь за Родину, планируют присваивать улицам и скверам Тюмени. «Обсудили мы и ряд проблемных вопросов, с которыми сталкиваются семьи, были озвучены в основном коммунальные проблемы — газификация и теплоснабжение. Решение вопросов семей героев мы поставили на контроль. Будем находиться с ними на связи и обмениваться информацией», — добавил Руслан Кухарук.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.

Родственникам погибших на СВО жителей Тюменской области вручили военные награды Руслан Кухарук, соцсеть «ВКонтакте»