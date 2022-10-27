За качества, проявленные жителем Ямала при исполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Константин по Указу президента России награжден Медалью „За отвагу“. Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз — вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации», — передает информационный центр.
Начальник тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко считает, что вручение наград солдатам поднимает боевой дух и мотивирует мужчин. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев. На следующий же день отправились первые группы мужчин из Тобольска и Ишима. Тюменец решил вступить в ряды российской армии из-за чувства патриотизма.
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За качества, проявленные жителем Ямала при исполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Константин по Указу президента России награжден Медалью „За отвагу“. Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз — вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации», — передает информационный центр. Начальник тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко считает, что вручение наград солдатам поднимает боевой дух и мотивирует мужчин. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев. На следующий же день отправились первые группы мужчин из Тобольска и Ишима. Тюменец решил вступить в ряды российской армии из-за чувства патриотизма.