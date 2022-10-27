Ямальца наградили боевой медалью в Тюмени. Фото

Жителю Ямала вручили медаль «За отвагу» в Тюмени
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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, казарма, армия, военные
Житель Ямала не в первый раз присоединяется к российской армии для участия в спецоперации. Первый раз, в феврале 2022, он пошел добровольцем, а сейчас оказался в рядах мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

За качества, проявленные жителем Ямала при исполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Константин по Указу президента России награжден Медалью „За отвагу“. Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз — вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации», — передает информационный центр.

Начальник тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко считает, что вручение наград солдатам поднимает боевой дух и мотивирует мужчин. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев. На следующий же день отправились первые группы мужчин из Тобольска и Ишима. Тюменец решил вступить в ряды российской армии из-за чувства патриотизма.

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За качества, проявленные жителем Ямала при исполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Константин по Указу президента России награжден Медалью „За отвагу“. Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз — вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации», — передает информационный центр. Начальник тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко считает, что вручение наград солдатам поднимает боевой дух и мотивирует мужчин. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев. На следующий же день отправились первые группы мужчин из Тобольска и Ишима. Тюменец решил вступить в ряды российской армии из-за чувства патриотизма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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