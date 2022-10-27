Ямальца наградили боевой медалью в Тюмени. Фото

Жителю Ямала вручили медаль «За отвагу» в Тюмени

27 октября 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Житель Ямала не в первый раз присоединяется к российской армии для участия в спецоперации. Первый раз, в феврале 2022, он пошел добровольцем, а сейчас оказался в рядах мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России За качества, проявленные жителем Ямала при исполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Константин по Указу президента России награжден Медалью „За отвагу“. Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз — вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации», — передает информационный центр. Начальник тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко считает, что вручение наград солдатам поднимает боевой дух и мотивирует мужчин. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев. На следующий же день отправились первые группы мужчин из Тобольска и Ишима. Тюменец решил вступить в ряды российской армии из-за чувства патриотизма.

За качества, проявленные жителем Ямала при исполнении воинского долга, его наградили медалью «За отвагу» в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Константин по Указу президента России награжден Медалью „За отвагу“. Это самая почетная солдатская награда. Константин, житель Ямала, уже второй раз отправится служить в зону специальной военной операции, первый раз — вступил в ряды добровольцев, сейчас проходит боевое слаживание по призыву в ходе частичной мобилизации», — передает информационный центр. Начальник тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко считает, что вручение наград солдатам поднимает боевой дух и мотивирует мужчин. После заявления президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в стране, в тюменских военкоматах выстроилась очередь из добровольцев. На следующий же день отправились первые группы мужчин из Тобольска и Ишима. Тюменец решил вступить в ряды российской армии из-за чувства патриотизма.