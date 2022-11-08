В ХМАО многодетные матери увольняются с работы ради пособия

09 ноября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Женщины уходят с работы, где зарплата не превышает 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте многодетные матери увольняются с работы ради получения пособия, которое в сумме получается выше заработной платы. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц города, пожелавшая остаться анонимной. «У меня трое детей. После декретного пошла работать. Зарплата от 40 до 45 тысяч рублей. Естественно, времени детям стала уделять меньше. Подруга посоветовала уйти с работы и оформить пособие. Я обсудила все с мужем и уволилась. Собрала необходимые справки, документы и оформила пособия на детей. Плюс на коммуналку. Оказалось, что, находясь дома и занимаясь детьми, я получаю больше, чем работая», — рассказывает собеседница. В пенсионном фонде ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что часто встречаются с такими случаями, когда матери отказываются от работы в пользу пособия, при этом получая возможность уделить больше времени детям. По информации ПФР, по региону, пособие на ребенка составляет от 16 до 18 тысяч рублей. При этом в фонде отметили, что не каждой семье положены выплаты. «Да, есть такие, кто получает пособия, но это если в семье не работает муж, или является индивидуальным предпринимателем с небольшими доходами, или работает неофициально. Должна быть проведена комплексная оценка нуждаемости. Там много нюансов, и каждый случай индивидуален. Мы работаем в соответствии с правилами. Проверка данных — не наша прерогатива. Мы оформляем пособия всем, кто предоставил необходимые для этого документы», — сообщили в пенсионном фонде. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО поменяли правила выплат детских пособий. Окружные власти расширили список семей, которые могут рассчитывать на выплату для детей в возрасте от восьми до 17 лет.

В Сургуте многодетные матери увольняются с работы ради получения пособия, которое в сумме получается выше заработной платы. Об этом URA.RU сообщила одна из жительниц города, пожелавшая остаться анонимной. «У меня трое детей. После декретного пошла работать. Зарплата от 40 до 45 тысяч рублей. Естественно, времени детям стала уделять меньше. Подруга посоветовала уйти с работы и оформить пособие. Я обсудила все с мужем и уволилась. Собрала необходимые справки, документы и оформила пособия на детей. Плюс на коммуналку. Оказалось, что, находясь дома и занимаясь детьми, я получаю больше, чем работая», — рассказывает собеседница. В пенсионном фонде ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что часто встречаются с такими случаями, когда матери отказываются от работы в пользу пособия, при этом получая возможность уделить больше времени детям. По информации ПФР, по региону, пособие на ребенка составляет от 16 до 18 тысяч рублей. При этом в фонде отметили, что не каждой семье положены выплаты. «Да, есть такие, кто получает пособия, но это если в семье не работает муж, или является индивидуальным предпринимателем с небольшими доходами, или работает неофициально. Должна быть проведена комплексная оценка нуждаемости. Там много нюансов, и каждый случай индивидуален. Мы работаем в соответствии с правилами. Проверка данных — не наша прерогатива. Мы оформляем пособия всем, кто предоставил необходимые для этого документы», — сообщили в пенсионном фонде. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО поменяли правила выплат детских пособий. Окружные власти расширили список семей, которые могут рассчитывать на выплату для детей в возрасте от восьми до 17 лет.