Соловьев обвинил Ельцин Центр в разрушении системы образования РФ

Владимир Соловьев заявил, что Ельцин Центр мешает развитию образования в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал руководство Ельцин Центра в Екатеринбурге, который его мнению, способствует ухудшению качества образования в России. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире своей авторской передачи.

«У нас поколение, которое мы потеряли, потому у нас абсолютно неправильная, мерзкая и дегенеративная система образования, которая не дает возможности педагогу воспитывать. <…> Потому что есть это капище Ельцин Центр, который рассказывает о том, какое несчастье вообще жизнь в России», — сказал Соловьев.

Он высказал мнение, что введение Болонской системы в России было ошибкой и навредило развитию обучающейся молодежи. Журналист раскритиковал идею интегрироваться в европейскую систему образования, поскольку, по словам Соловьева, в мире идет «религиозная война», которая требует от властей принятия ответственных решений.

URA.RU направило запрос в Ельцин Центр. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее Соловьев критиковал Ельцин Центр, называя его капищем и призывая отказаться от музея. Телеведущий считал, что в Ельцин Центре собираются сатанисты.