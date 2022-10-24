24 октября 2022

Соловьев призвал Екатеринбург скинуть «ройзманщину» и отказаться от Ельцин Центра

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев посчитал посетителей Ельцин Центра сатанистами Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Ельцин Центр в Екатеринбурге культовым местом (капищем), в котором должны проводить время сатанисты, а также призвал город скинуть с себя «ройзманщину», не уточнив, что имеет в виду. Об этом журналист заявил в эфире авторской программы.

«Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр <…> Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину (разновидность русофобии — прим. URA.RU), всю эту мерзость, всю эту ройзманщину скинь», — сказал Соловьев в прямом эфире.

Также Соловьев во время передачи раскритиковал жителей Екатеринбурга, обозвав их сатанистами. Он припомнил представителей оппозиции, которые высказывались против заявлений телеведущего.

Соловьев начал выступать против городских активистов, политиков и жителей Екатеринбурга весной. В частности, он критиковал педагогов, допустивших ЛГБТ-скандал в школе, а также представителей Ельцин Центра.

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Телеведущий Владимир Соловьев назвал Ельцин Центр в Екатеринбурге культовым местом (капищем), в котором должны проводить время сатанисты, а также призвал город скинуть с себя «ройзманщину», не уточнив, что имеет в виду. Об этом журналист заявил в эфире авторской программы. «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр <…> Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину (разновидность русофобии — прим. URA.RU), всю эту мерзость, всю эту ройзманщину скинь», — сказал Соловьев в прямом эфире. Также Соловьев во время передачи раскритиковал жителей Екатеринбурга, обозвав их сатанистами. Он припомнил представителей оппозиции, которые высказывались против заявлений телеведущего. Соловьев начал выступать против городских активистов, политиков и жителей Екатеринбурга весной. В частности, он критиковал педагогов, допустивших ЛГБТ-скандал в школе, а также представителей Ельцин Центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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