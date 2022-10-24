Соловьев призвал Екатеринбург скинуть «ройзманщину» и отказаться от Ельцин Центра

25 октября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев посчитал посетителей Ельцин Центра сатанистами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев назвал Ельцин Центр в Екатеринбурге культовым местом (капищем), в котором должны проводить время сатанисты, а также призвал город скинуть с себя «ройзманщину», не уточнив, что имеет в виду. Об этом журналист заявил в эфире авторской программы. «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр <…> Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину (разновидность русофобии — прим. URA.RU), всю эту мерзость, всю эту ройзманщину скинь», — сказал Соловьев в прямом эфире. Также Соловьев во время передачи раскритиковал жителей Екатеринбурга, обозвав их сатанистами. Он припомнил представителей оппозиции, которые высказывались против заявлений телеведущего. Соловьев начал выступать против городских активистов, политиков и жителей Екатеринбурга весной. В частности, он критиковал педагогов, допустивших ЛГБТ-скандал в школе, а также представителей Ельцин Центра.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал Ельцин Центр в Екатеринбурге культовым местом (капищем), в котором должны проводить время сатанисты, а также призвал город скинуть с себя «ройзманщину», не уточнив, что имеет в виду. Об этом журналист заявил в эфире авторской программы. «Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье. Ну вот и идите в свое капище — в ельцинский центр <…> Город древний, город славный, встань и опомнись, скинь с себя всю эту смердяковщину (разновидность русофобии — прим. URA.RU), всю эту мерзость, всю эту ройзманщину скинь», — сказал Соловьев в прямом эфире. Также Соловьев во время передачи раскритиковал жителей Екатеринбурга, обозвав их сатанистами. Он припомнил представителей оппозиции, которые высказывались против заявлений телеведущего. Соловьев начал выступать против городских активистов, политиков и жителей Екатеринбурга весной. В частности, он критиковал педагогов, допустивших ЛГБТ-скандал в школе, а также представителей Ельцин Центра.