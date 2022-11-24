Мэр Екатеринбурга связал огромные пробки с гриппом и ОРВИ

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Алексей Орлов осматривает благоустройство в центре города. Екатеринбург, орлов алексей
По словам Алексея Орлова, рабочих сейчас активно прививают Фото:

Одной из причин коллапса на дорогах, последовавшего за мощным снегопадом, может быть заболеваемость гриппом и ОРВИ среди работников дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, есть в семи из восьми районов). Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов, говоря о проблемах в уборке.

«Бывают сбои [в работе ДЭУ], безусловно. Где-то заболели люди — сейчас и грипп, и ОРВИ. Мы очень серьезную работу проводим — вплоть до выезда медицинских бригад, чтобы прививки поставить. Это комплексная работа, очень серьезная. И любой сбой приводит к возникновению жалоб и нареканий [горожан]. Но [мы] работаем», — заверил Орлов.

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Мэр Екатеринбурга заставил дорожников работать круглосуточно из-за адских пробок

Как писало URA.RU ранее, ответственные чиновники и службы провалили начало нового зимнего сезона. Так, утром 24 ноября город вновь утонул в огромных пробках. Днем Орлов разносил подчиненных в корпоративном WhatsApp-чате.

Позднее он анонсировал, что власть будет работать круглосуточно, устраняя последствия стихии. Первые результаты горожане, по словам Орлова, смогут увидеть уже утром 25 ноября.

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Одной из причин коллапса на дорогах, последовавшего за мощным снегопадом, может быть заболеваемость гриппом и ОРВИ среди работников дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, есть в семи из восьми районов). Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов, говоря о проблемах в уборке. «Бывают сбои [в работе ДЭУ], безусловно. Где-то заболели люди — сейчас и грипп, и ОРВИ. Мы очень серьезную работу проводим — вплоть до выезда медицинских бригад, чтобы прививки поставить. Это комплексная работа, очень серьезная. И любой сбой приводит к возникновению жалоб и нареканий [горожан]. Но [мы] работаем», — заверил Орлов. Как писало URA.RU ранее, ответственные чиновники и службы провалили начало нового зимнего сезона. Так, утром 24 ноября город вновь утонул в огромных пробках. Днем Орлов разносил подчиненных в корпоративном WhatsApp-чате. Позднее он анонсировал, что власть будет работать круглосуточно, устраняя последствия стихии. Первые результаты горожане, по словам Орлова, смогут увидеть уже утром 25 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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