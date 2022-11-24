Мэр Екатеринбурга связал огромные пробки с гриппом и ОРВИ

По словам Алексея Орлова, рабочих сейчас активно прививают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одной из причин коллапса на дорогах, последовавшего за мощным снегопадом, может быть заболеваемость гриппом и ОРВИ среди работников дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ, есть в семи из восьми районов). Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов, говоря о проблемах в уборке.

«Бывают сбои [в работе ДЭУ], безусловно. Где-то заболели люди — сейчас и грипп, и ОРВИ. Мы очень серьезную работу проводим — вплоть до выезда медицинских бригад, чтобы прививки поставить. Это комплексная работа, очень серьезная. И любой сбой приводит к возникновению жалоб и нареканий [горожан]. Но [мы] работаем», — заверил Орлов.

Как писало URA.RU ранее, ответственные чиновники и службы провалили начало нового зимнего сезона. Так, утром 24 ноября город вновь утонул в огромных пробках. Днем Орлов разносил подчиненных в корпоративном WhatsApp-чате.

Позднее он анонсировал, что власть будет работать круглосуточно, устраняя последствия стихии. Первые результаты горожане, по словам Орлова, смогут увидеть уже утром 25 ноября.