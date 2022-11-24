Мэр Екатеринбурга заставил дорожников работать круглосуточно из-за адских пробок

Орлов объяснил: в часы-пик техника не может выходить на улицы, иначе город встанет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорожные службы Екатеринбурга активизируют ночную уборку от снега, чтобы избавить горожан от адских пробок, заявил URA.RU мэр Алексей Орлов. Он дал понять, что первые результаты екатеринбуржцы увидят утром 25 ноября.

«В ночное время работы будут усилены, я сегодня проводил совещание с главами [районов]. <…> Будем работать всю ночь — чистить, вывозить снег, чтобы к утру уже более-менее территорию привести в порядок. По прогнозу, вроде бы, завтра снега нет», — сказал Орлов. Он также обратил внимание, что «опять выпал объем [осадков] немаленький». «По прогнозам было пять миллиметров (по другим данным, пять с половиной — прим. URA.RU). Мы за второй снегопад получаем больше месячной нормы осадков в зимний период», — посетовал мэр.

И отчитался: «Я сегодня и с утра проводил большое совещание, и по пути на работу — у нас же коллективный чат [в WhatsApp] — рекомендации высказывал главам [районов]. И в ходе утреннего селекторного совещания с ГИБДД [уборку обсуждали]. Сегодня техника работала в сопровождении машин ГИБДД, потому что транспортный поток сильный, и в пиковое время достаточно сложно, чтобы не мешать, проводить уборку. Начиная с 10 утра центральные улицы были все прометены».

По мнению мэра, работа ответственных чиновников и служб организована «более-менее». «Мне отчеты присылают каждые полчаса со всех районов — сколько техники работает, где. Магистрали, тротуары, межквартальные проезды — я все это вижу в режиме реального времени», — добавил Орлов. Наибольшие вопросы у него вызывает качество уборки у остановок общественного транспорта и посыпка тротуаров. «И естественно, прометание центральных магистралей, чтобы транспорт ходил бесперебойно. Будем заниматься весь вечер», — пообещал Орлов.

Как писало URA.RU, городские власти провалили начало нового зимнего сезона. Реагируя на недостатки, Орлов грозил подчиненным увольнениями. Новую порцию критики от него чиновники получили днем 24 ноября — когда Екатеринбург снова утонул в девятибалльных пробках.

Обстановка в самом центре Екатеринбурга вечером 24 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU