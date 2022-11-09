Суд решил выдворить блогера Некоглая из России

09 ноября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Некоглай будет депортирован в Молдавию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая (Николай Лебедев), который опубликовал ролик-пародию на российского военного, на пять тысяч рублей и постановил депортировать его из России в Молдавию. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. «Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости. Она напомнила, что Лебедев имеет молдавское гражданство. В данный момент у блогера есть время на самостоятельный выезд из страны, в противном случае его вышлют силой. Сегодня стало известно, что блогер Некоглай был задержан в Москве. Это произошло ровно через сутки после того, как он выпустил пародийный ролик. На нем блогер, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов

Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая (Николай Лебедев), который опубликовал ролик-пародию на российского военного, на пять тысяч рублей и постановил депортировать его из России в Молдавию. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. «Лебедев Николай признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости. Она напомнила, что Лебедев имеет молдавское гражданство. В данный момент у блогера есть время на самостоятельный выезд из страны, в противном случае его вышлют силой. Сегодня стало известно, что блогер Некоглай был задержан в Москве. Это произошло ровно через сутки после того, как он выпустил пародийный ролик. На нем блогер, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов