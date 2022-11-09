Суровикин: российские войска успешно наступают на нескольких направлениях

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Вооруженные силы РФ возобновили наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ возобновили наступление на отдельных направлениях на Украине. Об этом командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

  • Успешные наступательные действия, по словам Суровикина, идут на следующих направлениях:
  • На Донецком направлении противник разгромлен на правом берегу реки Бахмутка, южнее Артемовска. Идут уличные бои на восточных окраинах города.
  • Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского.
  • На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.
  • В районе Времевского выступа российские войска заняли господствующие высоты.
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Вооруженные силы РФ возобновили наступление на отдельных направлениях на Украине. Об этом командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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