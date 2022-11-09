Как мобилизованному получить удостоверение участника боевых действий

Объясняем.РФ: мобилизованный должен написать рапорт, чтобы получить статус участника боевых действий

09 ноября 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Военнослужащий или доверенное лицо могут получить документ в кадровом управлении военного округа или воинской части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Чтобы получить удостоверение участника боевых действий, мобилизованный перед выездом в зону СВО должен написать рапорт о выдаче этого документа. Об этом сообщили на сайте Объясняем.РФ. «Оформлением удостоверения участника боевых действий перед выездом военнослужащего в зону СВО занимается кадровая служба воинской части. Для этого военнослужащий должен написать рапорт о выдаче такого удостоверения», — написали в источнике. На сайте уточнили, что кадровая служба воинской части сама фотографирует служащего, делает копии паспорта и военного билета. Служба также занимается оформлением доверенности на кого-то из родственников для получения документа и социальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». Служба готовит пакет документов и передает его в комиссию на рассмотрение. Когда комиссия вынесет решение, военнослужащий или доверенное лицо могут получить удостоверение в кадровом управлении военного округа или воинской части, где проходит служба. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планировалось призвать 300 тысяч резервистов. В конце октября призыв в рамках мобилизации был окончен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Царьград».

Чтобы получить удостоверение участника боевых действий, мобилизованный перед выездом в зону СВО должен написать рапорт о выдаче этого документа. Об этом сообщили на сайте Объясняем.РФ. «Оформлением удостоверения участника боевых действий перед выездом военнослужащего в зону СВО занимается кадровая служба воинской части. Для этого военнослужащий должен написать рапорт о выдаче такого удостоверения», — написали в источнике. На сайте уточнили, что кадровая служба воинской части сама фотографирует служащего, делает копии паспорта и военного билета. Служба также занимается оформлением доверенности на кого-то из родственников для получения документа и социальной поддержки, в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». Служба готовит пакет документов и передает его в комиссию на рассмотрение. Когда комиссия вынесет решение, военнослужащий или доверенное лицо могут получить удостоверение в кадровом управлении военного округа или воинской части, где проходит служба. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Планировалось призвать 300 тысяч резервистов. В конце октября призыв в рамках мобилизации был окончен. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Царьград».