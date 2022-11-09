Российским военным начали приходить выплаты в 195 тысяч

Российские военные получили первые выплаты в 195 тысяч
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российским военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, начали поступать выплаты в 195 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила жена одного из мобилизованных.
«Добрый день! Зарплата мужу за первый месяц службы пришла», — рассказала URA.RU жена военного.
Выплаты в 195 тысяч рублей будут ежемесячно приходить военнослужащим с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. По данным Минобороны РФ, в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.
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