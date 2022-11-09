Российским военным начали приходить выплаты в 195 тысяч

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Российские военные получили первые выплаты в 195 тысяч Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, начали поступать выплаты в 195 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила жена одного из мобилизованных.

«Добрый день! Зарплата мужу за первый месяц службы пришла», — рассказала URA.RU жена военного.

Выплаты в 195 тысяч рублей будут ежемесячно приходить военнослужащим с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. По данным Минобороны РФ, в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.

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Российским военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, начали поступать выплаты в 195 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила жена одного из мобилизованных. «Добрый день! Зарплата мужу за первый месяц службы пришла», — рассказала URA.RU жена военного. Выплаты в 195 тысяч рублей будут ежемесячно приходить военнослужащим с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. По данным Минобороны РФ, в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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