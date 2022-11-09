Российским военным начали приходить выплаты в 195 тысяч 09 ноября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 + Российские военные получили первые выплаты в 195 тысяч Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, начали поступать выплаты в 195 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила жена одного из мобилизованных. «Добрый день! Зарплата мужу за первый месяц службы пришла», — рассказала URA.RU жена военного. Выплаты в 195 тысяч рублей будут ежемесячно приходить военнослужащим с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. По данным Минобороны РФ, в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа. Российским военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, начали поступать выплаты в 195 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила жена одного из мобилизованных. «Добрый день! Зарплата мужу за первый месяц службы пришла», — рассказала URA.RU жена военного. Выплаты в 195 тысяч рублей будут ежемесячно приходить военнослужащим с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. По данным Минобороны РФ, в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям