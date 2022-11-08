Тюменские мобилизованные отправляются в зону СВО

Тюменцев проводят на железнодорожном вокзале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Тюмени сегодня вечером проходят проводы военнослужащих. Бойцов отправят на полигоны в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«В 22:00 в Тюмени проводят военнослужащих, которые отправляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО. До этого мобилизованные проходили обучение в Тюменской области. С ними работали офицеры, имеющие боевой опыт», — сообщили в Инфоцентре.

Там также добавили, что с мобилизованными отправится гуманитарный груз. Среди одежды, снаряжения и провизии также будут газеты и журналы, о чем бойцы попросили сами.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О завершения плана по призыву россиян 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Число мобилизованных составило 318 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре из Тюменской области выехал спецбатальон «Ермак».