08 ноября 2022

Тюменские мобилизованные отправляются в зону СВО

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Тюменцев проводят на железнодорожном вокзале Фото:
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Мобилизация в России

В Тюмени сегодня вечером проходят проводы военнослужащих. Бойцов отправят на полигоны в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«В 22:00 в Тюмени проводят военнослужащих, которые отправляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО. До этого мобилизованные проходили обучение в Тюменской области. С ними работали офицеры, имеющие боевой опыт», — сообщили в Инфоцентре.

Там также добавили, что с мобилизованными отправится гуманитарный груз. Среди одежды, снаряжения и провизии также будут газеты и журналы, о чем бойцы попросили сами.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О завершения плана по призыву россиян 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Число мобилизованных составило 318 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре из Тюменской области выехал спецбатальон «Ермак».

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В Тюмени сегодня вечером проходят проводы военнослужащих. Бойцов отправят на полигоны в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «В 22:00 в Тюмени проводят военнослужащих, которые отправляются на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения СВО. До этого мобилизованные проходили обучение в Тюменской области. С ними работали офицеры, имеющие боевой опыт», — сообщили в Инфоцентре. Там также добавили, что с мобилизованными отправится гуманитарный груз. Среди одежды, снаряжения и провизии также будут газеты и журналы, о чем бойцы попросили сами. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. О завершения плана по призыву россиян 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Число мобилизованных составило 318 тысяч человек. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре из Тюменской области выехал спецбатальон «Ермак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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