Спецбатальон мобилизованных из ХМАО, ЯНАО, Тюмени и Перми выехал на СВО. Фоторепортаж

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Отправка мобилизованных. Тюмень
Мобилизованных из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправили на спецоперацию Фото:
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Мобилизация в России

Спецбатальон «Ермак», сформированный из мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края выехал в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В дорогу военнослужащих провожали друзья, родственники и представители власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове пообещал, что регион продолжит обеспечивать бойцов всем необходимым. Подробнее — в фотоподборке URA.RU.

Отправка мобилизованных. Тюмень
Губернатор Тюменской области Александро Моор пообещал военным, что когда они вернутся с победой со спецоперации — в столице региона пройдет большой парад
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Родные и близкие мобилизованных пришли на центральную площадь Тюмени для того, чтобы проводить их на спецоперацию
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Военнослужащие тюменского спецбатальона «Ермак» отправились на спецоперацию в боевом настроении
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Сразу после митинга бойцы батальона «Ермак» отправились на тюменский ЖД-вокзал. Оттуда — в зону проведения спецоперации
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Провожающие не скрывали эмоций
Фото:
Отправка мобилизованных. Тюмень
Бойцы спецбатальона «Ермак» пообещали родным вернуться домой с победой. И в полном составе
Фото:
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Спецбатальон «Ермак», сформированный из мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края выехал в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В дорогу военнослужащих провожали друзья, родственники и представители власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове пообещал, что регион продолжит обеспечивать бойцов всем необходимым. Подробнее — в фотоподборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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