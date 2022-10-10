Мобилизованных из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправили на спецоперацию
новость из сюжетаМобилизация в России
Спецбатальон «Ермак», сформированный из мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края выехал в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В дорогу военнослужащих провожали друзья, родственники и представители власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове пообещал, что регион продолжит обеспечивать бойцов всем необходимым. Подробнее — в фотоподборке URA.RU.
Губернатор Тюменской области Александро Моор пообещал военным, что когда они вернутся с победой со спецоперации — в столице региона пройдет большой парад
Родные и близкие мобилизованных пришли на центральную площадь Тюмени для того, чтобы проводить их на спецоперацию
Военнослужащие тюменского спецбатальона «Ермак» отправились на спецоперацию в боевом настроении
Сразу после митинга бойцы батальона «Ермак» отправились на тюменский ЖД-вокзал. Оттуда — в зону проведения спецоперации
Провожающие не скрывали эмоций
Бойцы спецбатальона «Ермак» пообещали родным вернуться домой с победой. И в полном составе
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