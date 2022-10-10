Мобилизованных из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области отправили на спецоперацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Спецбатальон «Ермак», сформированный из мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края выехал в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В дорогу военнослужащих провожали друзья, родственники и представители власти. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем напутственном слове пообещал, что регион продолжит обеспечивать бойцов всем необходимым. Подробнее — в фотоподборке URA.RU.

Губернатор Тюменской области Александро Моор пообещал военным, что когда они вернутся с победой со спецоперации — в столице региона пройдет большой парад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Родные и близкие мобилизованных пришли на центральную площадь Тюмени для того, чтобы проводить их на спецоперацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военнослужащие тюменского спецбатальона «Ермак» отправились на спецоперацию в боевом настроении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сразу после митинга бойцы батальона «Ермак» отправились на тюменский ЖД-вокзал. Оттуда — в зону проведения спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Провожающие не скрывали эмоций Фото: Денис Моргунов © URA.RU