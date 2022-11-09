Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков показал, как выглядел Херсон, когда ВСУ начали наносить удары при подходе к городу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
«Я был в Херсоне. Я был в 1,5 км от Каховской ГЭС, когда в нее прилетели первые Хаймарсы. Скажу вам, картина не для слабонервных», — написал Голиков в своем telegram-канале.
Парламентарий рассказал, что в начале июля при первых обстрелах здание тряслось, как при землетрясении. По его наблюдениям, с тех пор этот объект находится под постоянными обстрелами, и если плотину порвет, нарушится цепочка поддержки частей, которые бьются на передовой.
«Херсон вернем! Я уверен. И те парни, тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы, они и вернут Херсон», — добавил Голиков.
По мнению депутата, благодаря такому маневру бойцы останутся живы и смогут вернуться после Победы домой. Голиков пообещал обязательно увидеться с ними снова.
Голиков стал первым депутатом, который написал заявление о снятии с себя депутаткой брони и отправился добровольцем на фронт. После боевого слаживания его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас Голиков служит замкомандира роты в звании лейтенанта.
Олег Голиков был в Херсоне
telegram-канал Олега Голикова
Парламетарий уверен, что «Херсон вернут тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы»
Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков показал, как выглядел Херсон, когда ВСУ начали наносить удары при подходе к городу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. «Я был в Херсоне. Я был в 1,5 км от Каховской ГЭС, когда в нее прилетели первые Хаймарсы. Скажу вам, картина не для слабонервных», — написал Голиков в своем telegram-канале. Парламентарий рассказал, что в начале июля при первых обстрелах здание тряслось, как при землетрясении. По его наблюдениям, с тех пор этот объект находится под постоянными обстрелами, и если плотину порвет, нарушится цепочка поддержки частей, которые бьются на передовой. «Херсон вернем! Я уверен. И те парни, тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы, они и вернут Херсон», — добавил Голиков. По мнению депутата, благодаря такому маневру бойцы останутся живы и смогут вернуться после Победы домой. Голиков пообещал обязательно увидеться с ними снова. Голиков стал первым депутатом, который написал заявление о снятии с себя депутаткой брони и отправился добровольцем на фронт. После боевого слаживания его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас Голиков служит замкомандира роты в звании лейтенанта.