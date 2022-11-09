Олег Голиков рассказал об обстрелах Каховской ГЭС и Херсона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков показал, как выглядел Херсон, когда ВСУ начали наносить удары при подходе к городу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«Я был в Херсоне. Я был в 1,5 км от Каховской ГЭС, когда в нее прилетели первые Хаймарсы. Скажу вам, картина не для слабонервных», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что в начале июля при первых обстрелах здание тряслось, как при землетрясении. По его наблюдениям, с тех пор этот объект находится под постоянными обстрелами, и если плотину порвет, нарушится цепочка поддержки частей, которые бьются на передовой.

«Херсон вернем! Я уверен. И те парни, тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы, они и вернут Херсон», — добавил Голиков.

По мнению депутата, благодаря такому маневру бойцы останутся живы и смогут вернуться после Победы домой. Голиков пообещал обязательно увидеться с ними снова.

Голиков стал первым депутатом, который написал заявление о снятии с себя депутаткой брони и отправился добровольцем на фронт. После боевого слаживания его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас Голиков служит замкомандира роты в звании лейтенанта.

Олег Голиков был в Херсоне telegram-канал Олега Голикова