09 ноября 2022
08 ноября 2022

Челябинский депутат Госдумы показал кадры из фронтового Херсона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Единая Россия. Челябинск., голиков олег
Олег Голиков рассказал об обстрелах Каховской ГЭС и Херсона Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков показал, как выглядел Херсон, когда ВСУ начали наносить удары при подходе к городу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«Я был в Херсоне. Я был в 1,5 км от Каховской ГЭС, когда в нее прилетели первые Хаймарсы. Скажу вам, картина не для слабонервных», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что в начале июля при первых обстрелах здание тряслось, как при землетрясении. По его наблюдениям, с тех пор этот объект находится под постоянными обстрелами, и если плотину порвет, нарушится цепочка поддержки частей, которые бьются на передовой.

«Херсон вернем! Я уверен. И те парни, тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы, они и вернут Херсон», — добавил Голиков.

По мнению депутата, благодаря такому маневру бойцы останутся живы и смогут вернуться после Победы домой. Голиков пообещал обязательно увидеться с ними снова.

Голиков стал первым депутатом, который написал заявление о снятии с себя депутаткой брони и отправился добровольцем на фронт. После боевого слаживания его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас Голиков служит замкомандира роты в звании лейтенанта.

Олег Голиков был в Херсоне
Парламетарий уверен, что «Херсон вернут тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы»

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков показал, как выглядел Херсон, когда ВСУ начали наносить удары при подходе к городу. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. «Я был в Херсоне. Я был в 1,5 км от Каховской ГЭС, когда в нее прилетели первые Хаймарсы. Скажу вам, картина не для слабонервных», — написал Голиков в своем telegram-канале. Парламентарий рассказал, что в начале июля при первых обстрелах здание тряслось, как при землетрясении. По его наблюдениям, с тех пор этот объект находится под постоянными обстрелами, и если плотину порвет, нарушится цепочка поддержки частей, которые бьются на передовой. «Херсон вернем! Я уверен. И те парни, тысячи парней, которые сейчас перейдут на левый берег и останутся живы, они и вернут Херсон», — добавил Голиков. По мнению депутата, благодаря такому маневру бойцы останутся живы и смогут вернуться после Победы домой. Голиков пообещал обязательно увидеться с ними снова. Голиков стал первым депутатом, который написал заявление о снятии с себя депутаткой брони и отправился добровольцем на фронт. После боевого слаживания его зачислили в 3-й мотострелковый штурмовой батальон «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Сейчас Голиков служит замкомандира роты в звании лейтенанта.
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