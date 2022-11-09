Сеть пермских пиццерий расширяется за рубеж

Сеть пермских ресторанов Petruccio открывает производство в Казахстане

Пермские производители пиццы расширяют производство (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть пермских заведений Petruccio планирует в ближайшие месяцы открыть ресторан в городе Уральск (Казахстан). Об этом рассказал сооснователь компании Александр Нагаев. По его словам, это будет небольшое заведение в центре города.

«Ресторан Petruccio в Уральске начнет работать в конце (ноябрь — декабрь) текущего года. Заведение создано в партнерстве с казахстанской ГК „Белес“, специализирующейся на производстве муки и подсолнечного масла», — пояснил Нагаев в беседе с «Коммерсант-Прикамье». Информация опубликована на сайте.

Параллельно проводится работа над созданием специальной муки для выпечки «настоящей итальянской» пиццы, указано в сообщении. К процессу был привлечен итальянский специалист, который должен разработать продуктовую линейку казахстанского мукомольного завода и принять участие в открытие первого в регионе ресторана Petruccio.

Предполагается, что сеть пиццерий «Петручио» в Казахстане будет развиваться. Рестораны будут работать по франчайзинговой модели.

ООО «Петручио» было зарегистрировано в Перми 20 марта 2007 года. Организация насчитывает 8 филиалов. Имеет 1 лицензию. Основное направление работы — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Ранее URA.RU, что сетевой гигант «Додо Пицца» открывает в центре Перми новый ресторан. Компания работает по франшизе с 2015 года. А в начале сентября пермская сеть ресторанов быстрого питания Chicken набирала поваров. Листовки с объявлениями были распространены по городу.