09 ноября 2022

Советник Байдена Салливан обсудил с Зеленским мирные переговоры с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
NBC сообщил детали разговора Салливана с Зеленским в Киеве Фото:
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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским затронул вопрос урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет телеканал NBC.

«Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан совершил неожиданный визит в Киев <…>, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшими украинскими чиновниками», — сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Там отметили, что два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан действительно затронул урегулирования конфликта с Россией и принятия дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что в США подтолкнули Зеленского к переговорам с Россией. Об этом утверждают авторы статьи Politico. До этого президент Украины перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», сообщает RT.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским затронул вопрос урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет телеканал NBC. «Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан совершил неожиданный визит в Киев <…>, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшими украинскими чиновниками», — сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Там отметили, что два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан действительно затронул урегулирования конфликта с Россией и принятия дипломатического решения. Ранее сообщалось, что в США подтолкнули Зеленского к переговорам с Россией. Об этом утверждают авторы статьи Politico. До этого президент Украины перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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