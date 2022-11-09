Советник Байдена Салливан обсудил с Зеленским мирные переговоры с Россией

10 ноября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

NBC сообщил детали разговора Салливана с Зеленским в Киеве Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским затронул вопрос урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет телеканал NBC. «Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан совершил неожиданный визит в Киев <…>, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшими украинскими чиновниками», — сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Там отметили, что два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан действительно затронул урегулирования конфликта с Россией и принятия дипломатического решения. Ранее сообщалось, что в США подтолкнули Зеленского к переговорам с Россией. Об этом утверждают авторы статьи Politico. До этого президент Украины перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», сообщает RT.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским затронул вопрос урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет телеканал NBC. «Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан совершил неожиданный визит в Киев <…>, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшими украинскими чиновниками», — сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Там отметили, что два человека, знакомых с ходом встреч, и один из официальных представителей украинского правительства сказали, что Салливан действительно затронул урегулирования конфликта с Россией и принятия дипломатического решения. Ранее сообщалось, что в США подтолкнули Зеленского к переговорам с Россией. Об этом утверждают авторы статьи Politico. До этого президент Украины перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», сообщает RT.