Рогов: ВСУ стянули семь тысяч бойцов на запорожское направление

10 ноября 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Рогов сообщил о переброске семи тысяч бойцов ВСУ в Запорожье, прошедших обучение на западных полигонах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске на запорожское направление около семи тысяч бойцов ВСУ. По его словам, они прошли курс обучения на западных полигонах. «Я бы хотел уточнить, что не все эти 13 тысяч были направлены к нам. Это та группа, которая прошла обучение и должна была пойти на формирование второго корпуса резерва во Львове, но их кинули в мясорубку в прямом смысле. Примерно пополам: половина к нам, где-то тысяч семь тысяч ушло, а где-то тысяч 6 — на херсонское направление», — рассказал Рогов в эфире телеканала «Звезда». Также Рогов сообщал о том, что в Запорожье прибыли 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ для захвата Запорожской АЭС. По его подсчетам, как минимум 700 человек подготовлены к захвату ЗАЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о переброске на запорожское направление около семи тысяч бойцов ВСУ. По его словам, они прошли курс обучения на западных полигонах. «Я бы хотел уточнить, что не все эти 13 тысяч были направлены к нам. Это та группа, которая прошла обучение и должна была пойти на формирование второго корпуса резерва во Львове, но их кинули в мясорубку в прямом смысле. Примерно пополам: половина к нам, где-то тысяч семь тысяч ушло, а где-то тысяч 6 — на херсонское направление», — рассказал Рогов в эфире телеканала «Звезда». Также Рогов сообщал о том, что в Запорожье прибыли 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ для захвата Запорожской АЭС. По его подсчетам, как минимум 700 человек подготовлены к захвату ЗАЭС.