09 ноября 2022

Рогов сообщил о переброске в Запорожье бойцов ВСУ, подготовленных британцами

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Рогов заявил, что 300 бойцов ВСУ прибыли в город Запорожье для захвата ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье прибыли 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ для захвата Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Я уже говорил, что было свыше 450 человек именно ССО — сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ, которые тренировались в районе Вольноандреевки (населенный пункт в Запорожской области). К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно [бойцов], и они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного», — рассказал Рогов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, как минимум 700 человек подготовлены к захвату ЗАЭС.

Ранее Рогов объяснил смену тактики Украины по захвату Запорожской АЭС. По его словам, минимум 450 украинских боевиков тренируются форсировать Днепр. До этого российские военнослужащие сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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В Запорожье прибыли 300 подготовленных британцами бойцов ВСУ для захвата Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Я уже говорил, что было свыше 450 человек именно ССО — сил специальных операций, так называемой элиты ВСУ, которые тренировались в районе Вольноандреевки (населенный пункт в Запорожской области). К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно [бойцов], и они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного», — рассказал Рогов в эфире телеканала «Звезда». По его словам, как минимум 700 человек подготовлены к захвату ЗАЭС. Ранее Рогов объяснил смену тактики Украины по захвату Запорожской АЭС. По его словам, минимум 450 украинских боевиков тренируются форсировать Днепр. До этого российские военнослужащие сорвали подготовку ВСУ к проведению речной десантной операции в районе ЗАЭС. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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