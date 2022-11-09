Байден заявил о недоверии к Илону Маску

10 ноября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Джо Байден предложил проверить партнерство Илона Маска с другими странами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Связи предпринимателя, владельца SpaceX, Tesla и Twitter Илона Маска с другими странами следует проверить. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. «Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — заявил Джо Байден в ходе брифинга в Белом доме. Он предложил организовать проверку в отношении предпринимателя. Ранее Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Также он считает, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. В Белом доме заявляли, что не будут проверять Маска из-за этого высказывания, передает RT.

Связи предпринимателя, владельца SpaceX, Tesla и Twitter Илона Маска с другими странами следует проверить. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. «Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — заявил Джо Байден в ходе брифинга в Белом доме. Он предложил организовать проверку в отношении предпринимателя. Ранее Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Также он считает, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. В Белом доме заявляли, что не будут проверять Маска из-за этого высказывания, передает RT.