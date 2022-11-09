09 ноября 2022

Байден заявил о недоверии к Илону Маску

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Джо Байден предложил проверить партнерство Илона Маска с другими странами Фото:

Связи предпринимателя, владельца SpaceX, Tesla и Twitter Илона Маска с другими странами следует проверить. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — заявил Джо Байден в ходе брифинга в Белом доме. Он предложил организовать проверку в отношении предпринимателя.

Ранее Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Также он считает, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. В Белом доме заявляли, что не будут проверять Маска из-за этого высказывания, передает RT.

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Связи предпринимателя, владельца SpaceX, Tesla и Twitter Илона Маска с другими странами следует проверить. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. «Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет», — заявил Джо Байден в ходе брифинга в Белом доме. Он предложил организовать проверку в отношении предпринимателя. Ранее Маск предложил признать Крым российским и провести повторные референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Также он считает, что Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. В Белом доме заявляли, что не будут проверять Маска из-за этого высказывания, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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