В США избрали на пост представителя штата умершего политика

10 ноября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

В США на пост конгрессмена избрали мертвеца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер 9 октября, был переизбран на промежуточных выборах в США с большим отрывом от конкурентов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Тони Делука от Демократической партии, который представлял пригород Питтсбурга в нижней палате законодательного собрания штата, умер 9 октября в возрасте 85 лет. Его имя не успели убрать из бюллетеня», — пишет Daily Mail. Отмечается, что Делука сохранил свое место с 86% полученных голосов, при этом 98% бюллетеней были подсчитаны. Там предупредили, что теперь будут проведены внеочередные выборы, чтобы решить, кто получит его место. По мнению президента США Джо Байдена, Демократическая партия на промежуточных выборах в Конгресс одержит победу, пишет ФАН. При этом Die Welt сообщало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.

Конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер 9 октября, был переизбран на промежуточных выборах в США с большим отрывом от конкурентов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Тони Делука от Демократической партии, который представлял пригород Питтсбурга в нижней палате законодательного собрания штата, умер 9 октября в возрасте 85 лет. Его имя не успели убрать из бюллетеня», — пишет Daily Mail. Отмечается, что Делука сохранил свое место с 86% полученных голосов, при этом 98% бюллетеней были подсчитаны. Там предупредили, что теперь будут проведены внеочередные выборы, чтобы решить, кто получит его место. По мнению президента США Джо Байдена, Демократическая партия на промежуточных выборах в Конгресс одержит победу, пишет ФАН. При этом Die Welt сообщало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.