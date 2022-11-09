09 ноября 2022

В США избрали на пост представителя штата умершего политика

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США на пост конгрессмена избрали мертвеца Фото:

Конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер 9 октября, был переизбран на промежуточных выборах в США с большим отрывом от конкурентов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

«Тони Делука от Демократической партии, который представлял пригород Питтсбурга в нижней палате законодательного собрания штата, умер 9 октября в возрасте 85 лет. Его имя не успели убрать из бюллетеня», — пишет Daily Mail. Отмечается, что Делука сохранил свое место с 86% полученных голосов, при этом 98% бюллетеней были подсчитаны. Там предупредили, что теперь будут проведены внеочередные выборы, чтобы решить, кто получит его место.

По мнению президента США Джо Байдена, Демократическая партия на промежуточных выборах в Конгресс одержит победу, пишет ФАН. При этом Die Welt сообщало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.

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Конгрессмен от штата Пенсильвания, который умер 9 октября, был переизбран на промежуточных выборах в США с большим отрывом от конкурентов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «Тони Делука от Демократической партии, который представлял пригород Питтсбурга в нижней палате законодательного собрания штата, умер 9 октября в возрасте 85 лет. Его имя не успели убрать из бюллетеня», — пишет Daily Mail. Отмечается, что Делука сохранил свое место с 86% полученных голосов, при этом 98% бюллетеней были подсчитаны. Там предупредили, что теперь будут проведены внеочередные выборы, чтобы решить, кто получит его место. По мнению президента США Джо Байдена, Демократическая партия на промежуточных выборах в Конгресс одержит победу, пишет ФАН. При этом Die Welt сообщало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.
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