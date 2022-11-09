Байден не смог ответить на вопрос о готовности Украины к переговорам

10 ноября 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне оценят ситуацию по переговорам после саммита G20 Фото: Официальный сайт президента Украины Готовность Украины к переговорам с Россией стоит под вопросом, а вероятное появление окончательного решения по этому вопросу стоит ожидать не ранее, чем после зимнего периода. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией», — рассказал Байден. По его словам, одним из ключевых факторов в этом вопросе станет исход ситуации вокруг Херсона. После этого в течение зимнего периода стороны как минимум смогут пересмотреть свою позицию. Президент США добавил, что следующие решения Вашингтона будут приниматься исходя из результатов обсуждений на саммите G20. «У нас будет возможность оценить, какие будут дальнейшие шаги», — заявил Байден. Он также уточнил, что, по его информации, президент РФ Владимир Путин не поедет на встречу мировых лидеров. Ранее СМИ сообщали, что РФ на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский обещал не участвовать в мероприятии, если там появится президент России Владимир Путин. В США при этом выступили за то, что Украине нужно принять приглашение, особенно в случае участия России.

Готовность Украины к переговорам с Россией стоит под вопросом, а вероятное появление окончательного решения по этому вопросу стоит ожидать не ранее, чем после зимнего периода. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. «Еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией», — рассказал Байден. По его словам, одним из ключевых факторов в этом вопросе станет исход ситуации вокруг Херсона. После этого в течение зимнего периода стороны как минимум смогут пересмотреть свою позицию. Президент США добавил, что следующие решения Вашингтона будут приниматься исходя из результатов обсуждений на саммите G20. «У нас будет возможность оценить, какие будут дальнейшие шаги», — заявил Байден. Он также уточнил, что, по его информации, президент РФ Владимир Путин не поедет на встречу мировых лидеров. Ранее СМИ сообщали, что РФ на саммите G20 будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Украины Владимир Зеленский обещал не участвовать в мероприятии, если там появится президент России Владимир Путин. В США при этом выступили за то, что Украине нужно принять приглашение, особенно в случае участия России.