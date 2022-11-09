09 ноября 2022

Cumhuriyet: решение Зеленского по спецоперации раскрыло трещину в НАТО

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Cumhuriyet: Заявление Зеленского по РФ надломило НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Готовность Киева к диалогу с Москвой сформировало трещину в Североатлантическом альянсе. Таким мнение поделился турецкий журналист Барыш Достер в своей статье для газеты Cumhuriyet.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Москвой и выдвинул несколько условий. Это событие не только дает представление о положении Украины на поле боя, но и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — считает Барыш Достер.

По его словам, США утратили былое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга. «Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — отметил автор статьи.

Ранее стало известно, что Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом в НАТО высказали мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, если условия будет ставить Россия. Там отметили, что в случае, если Украина пойдет на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».

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Готовность Киева к диалогу с Москвой сформировало трещину в Североатлантическом альянсе. Таким мнение поделился турецкий журналист Барыш Достер в своей статье для газеты Cumhuriyet. «[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Москвой и выдвинул несколько условий. Это событие не только дает представление о положении Украины на поле боя, но и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — считает Барыш Достер. По его словам, США утратили былое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга. «Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — отметил автор статьи. Ранее стало известно, что Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом в НАТО высказали мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, если условия будет ставить Россия. Там отметили, что в случае, если Украина пойдет на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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