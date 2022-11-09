Cumhuriyet: решение Зеленского по спецоперации раскрыло трещину в НАТО

10 ноября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Cumhuriyet: Заявление Зеленского по РФ надломило НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Готовность Киева к диалогу с Москвой сформировало трещину в Североатлантическом альянсе. Таким мнение поделился турецкий журналист Барыш Достер в своей статье для газеты Cumhuriyet. «[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Москвой и выдвинул несколько условий. Это событие не только дает представление о положении Украины на поле боя, но и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — считает Барыш Достер. По его словам, США утратили былое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга. «Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — отметил автор статьи. Ранее стало известно, что Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом в НАТО высказали мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, если условия будет ставить Россия. Там отметили, что в случае, если Украина пойдет на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».

Готовность Киева к диалогу с Москвой сформировало трещину в Североатлантическом альянсе. Таким мнение поделился турецкий журналист Барыш Достер в своей статье для газеты Cumhuriyet. «[Президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Москвой и выдвинул несколько условий. Это событие не только дает представление о положении Украины на поле боя, но и демонстрирует трещину в атлантическом альянсе», — считает Барыш Достер. По его словам, США утратили былое влияние, а страны Евросоюза дистанцируются друг от друга. «Каждый участник занят спасением собственной шкуры», — отметил автор статьи. Ранее стало известно, что Зеленский перечислил пять условий для переговоров между Киевом и Москвой. В их число входило «уважение к Уставу ООН», передает RT. При этом в НАТО высказали мнение, что альянс не хочет прекращения огня на Украине, если условия будет ставить Россия. Там отметили, что в случае, если Украина пойдет на уступки, то «это будет означать катастрофу для всего западного мира».