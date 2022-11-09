В Японии предрекли Европе вечный кризис из-за «изгнания» России

10 ноября 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Nihon Keizai: только РФ способна решить проблему мирового энергетического кризиса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский энергокризис охватил весь мир, только «изгнанная» Россия может решить эту проблему. Об этом заявил обозреватель Хирофуми Мацуо в своей статье для японской газеты Nihon Keizai. «Борьба за газ может затянуться надолго. Генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что зима 2023 года будет суровой. Более того, все чаще высказывается мнение, что напряженность будет сохраняться в течение десятилетий, пока Россия „изгнана“ с международного энергетического рынка», — пишет обозреватель для Nihon Keizai. По словам автора, Европейский энергокризис охватил весь мир. Он считает, что из-за поспешной закупки газа странами ЕС началась глобальная борьба за голубое топливо. В материале подчеркивается, что есть только одно решение проблемы — вернуть Россию на международный рынок. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Но ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Вместе с тем Москва и Анкара договорились создать газовый хаб в Турции. Это поможет снизить цены на газ в Европе, сообщал президент России Владимир Путин.

Европейский энергокризис охватил весь мир, только «изгнанная» Россия может решить эту проблему. Об этом заявил обозреватель Хирофуми Мацуо в своей статье для японской газеты Nihon Keizai. «Борьба за газ может затянуться надолго. Генеральный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что зима 2023 года будет суровой. Более того, все чаще высказывается мнение, что напряженность будет сохраняться в течение десятилетий, пока Россия „изгнана“ с международного энергетического рынка», — пишет обозреватель для Nihon Keizai. По словам автора, Европейский энергокризис охватил весь мир. Он считает, что из-за поспешной закупки газа странами ЕС началась глобальная борьба за голубое топливо. В материале подчеркивается, что есть только одно решение проблемы — вернуть Россию на международный рынок. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции на Украине 24 февраля. Но ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом. Вместе с тем Москва и Анкара договорились создать газовый хаб в Турции. Это поможет снизить цены на газ в Европе, сообщал президент России Владимир Путин.