В районе ЯНАО состоялся выпуск курсантов, прошедших военную подготовку

10 ноября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

В Пуровском районе второй поток курсантов приступил к занятиям по НВП Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО слушатели первого потока курсов начальной военной подготовки прошли обучение. К обучению приступил второй поток курсантов, сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте». «17 человек в течение трех недель будут учиться: ориентироваться в местности; читать географические знаки на карте; оказывать медицинскую помощь; управлять беспилотным летательным аппаратом. Курсанты пройдут огневую и спортивную подготовку», — сообщает районная администрация. Занятия ведут специалисты ГО и ЧС, работники скорой медицинской помощи, профессиональные спортсмены и тренеры. По окончании занятий каждый выпускник получит сертификат об окончании курсов. Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя, желающие пройти курсы НВП, не могут записаться на курсы из-за нехватки инвентаря. В Губкинском очередь желающих пройти обучение расписана до 2023 года.

В Пуровском районе ЯНАО слушатели первого потока курсов начальной военной подготовки прошли обучение. К обучению приступил второй поток курсантов, сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте». «17 человек в течение трех недель будут учиться: ориентироваться в местности; читать географические знаки на карте; оказывать медицинскую помощь; управлять беспилотным летательным аппаратом. Курсанты пройдут огневую и спортивную подготовку», — сообщает районная администрация. Занятия ведут специалисты ГО и ЧС, работники скорой медицинской помощи, профессиональные спортсмены и тренеры. По окончании занятий каждый выпускник получит сертификат об окончании курсов. Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя, желающие пройти курсы НВП, не могут записаться на курсы из-за нехватки инвентаря. В Губкинском очередь желающих пройти обучение расписана до 2023 года.