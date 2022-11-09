В районе ЯНАО состоялся выпуск курсантов, прошедших военную подготовку

В Пуровском районе ЯНАО слушатели первого потока курсов начальной военной подготовки прошли обучение. К обучению приступил второй поток курсантов, сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».
«17 человек в течение трех недель будут учиться: ориентироваться в местности; читать географические знаки на карте; оказывать медицинскую помощь; управлять беспилотным летательным аппаратом. Курсанты пройдут огневую и спортивную подготовку», — сообщает районная администрация.
Занятия ведут специалисты ГО и ЧС, работники скорой медицинской помощи, профессиональные спортсмены и тренеры. По окончании занятий каждый выпускник получит сертификат об окончании курсов.
Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя, желающие пройти курсы НВП, не могут записаться на курсы из-за нехватки инвентаря. В Губкинском очередь желающих пройти обучение расписана до 2023 года.
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