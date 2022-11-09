CNBC: Евросоюз восстал против США из-за решения Байдена

10 ноября 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Евросоюз опасается за свою промышленность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал президент США Джо Байден. В Евросоюзе выразили опасения, что он нанесет серьезный ущерб их компаниям и экономике, передает телеканал CNBC. «Каждый министр согласился с тем, что это [закона о снижении инфляции] вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — рассказал CNBC анонимный европейский чиновник. Тот же самый источник уточняет, что «существует политический конгломерат, в который вошли 27 министров, уверенных в том, что такая мера угрожает европейской промышленности». В Евросоюзе перечислили как минимум девять пунктов закона о снижении инфляции, которые могут нарушать правила международной торговли. По данным телеканала, основное беспокойство представителей ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке электромобили. Могут появиться серьезные проблемы у европейских автоконцернов, сосредоточенных на производстве электрокаров. Представители Южной Корее также выражают опасения. Планы администрации США могут осложнить работу местных производителей в штатах.

Европа выступила в едином порыве против закона о снижении инфляции, который инициировал президент США Джо Байден. В Евросоюзе выразили опасения, что он нанесет серьезный ущерб их компаниям и экономике, передает телеканал CNBC. «Каждый министр согласился с тем, что это [закона о снижении инфляции] вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — рассказал CNBC анонимный европейский чиновник. Тот же самый источник уточняет, что «существует политический конгломерат, в который вошли 27 министров, уверенных в том, что такая мера угрожает европейской промышленности». В Евросоюзе перечислили как минимум девять пунктов закона о снижении инфляции, которые могут нарушать правила международной торговли. По данным телеканала, основное беспокойство представителей ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке электромобили. Могут появиться серьезные проблемы у европейских автоконцернов, сосредоточенных на производстве электрокаров. Представители Южной Корее также выражают опасения. Планы администрации США могут осложнить работу местных производителей в штатах.