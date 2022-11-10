В США испугались ловушки Путина в Херсоне

10 ноября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин мог организовать ловушку с ситуацией в Херсоне, считают американцы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передислокация российских войск в Херсоне может быть ловушкой президента РФ Владимира Путина. Так считают читатели американского журнала Newsweek. «Путин мог расставить ловушки. Часто обман является ключом к тому, чтобы ввести врагов в заблуждение», — пишет один из читателей под ником «Вен зе». Другой пользователь, в свою очередь, подчеркнул, что, если бы НАТО действительно делала успехи в ходе конфликта на Украине, то не старалась бы лишний раз подбадривать Киев и Запад.«НАТО не считала бы нужным каждый день выкладывать все эти истории, чтобы подбодрить воинствующих глобалистов», — уточнил он. «[Данная ситуация] может стать настоящим поворотным моментом [для изменения российско-украинского конфликта]», — резюмировал читатель Билл Корнелиус. Ранее произошла перегруппировка российских войск с правого берега Днепра, где находится Херсон. Ее санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет RT. В свою очередь, командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин уточнил, что войска РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра.

Передислокация российских войск в Херсоне может быть ловушкой президента РФ Владимира Путина. Так считают читатели американского журнала Newsweek. «Путин мог расставить ловушки. Часто обман является ключом к тому, чтобы ввести врагов в заблуждение», — пишет один из читателей под ником «Вен зе». Другой пользователь, в свою очередь, подчеркнул, что, если бы НАТО действительно делала успехи в ходе конфликта на Украине, то не старалась бы лишний раз подбадривать Киев и Запад.«НАТО не считала бы нужным каждый день выкладывать все эти истории, чтобы подбодрить воинствующих глобалистов», — уточнил он. «[Данная ситуация] может стать настоящим поворотным моментом [для изменения российско-украинского конфликта]», — резюмировал читатель Билл Корнелиус. Ранее произошла перегруппировка российских войск с правого берега Днепра, где находится Херсон. Ее санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет RT. В свою очередь, командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин уточнил, что войска РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра.