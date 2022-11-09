Военный аналитик предрек, что будет после перегруппировки войск в Херсоне

Военный аналитик Леонков: выведенные из Херсона подразделения задействуют на других направлениях

10 ноября 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

«Известия»: ВС РФ займут позиции на других направлениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выведенные из Херсона российские подразделения задействуют на других направлениях. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «А жертвовать людьми, которые могут попасть в оперативное окружение, командование не собиралось. Подразделения, которые держали там оборону, могут быть задействованы и на других направлениях», — сказал Леонков в беседе с «Известиями». По его словам, на левом берегу заблаговременно готовились рубежи обороны. По его мнению, те части, которые обороняли херсонское направление, по всей видимости, уйдут на отдых и доукомплектование. «Потому что ребята там держали оборону сколько могли, в условиях затрудненного снабжения». Перегруппировку войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. Одновременно командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские войска должны занять оборону по левому берегу Днепра. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения.

Выведенные из Херсона российские подразделения задействуют на других направлениях. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «А жертвовать людьми, которые могут попасть в оперативное окружение, командование не собиралось. Подразделения, которые держали там оборону, могут быть задействованы и на других направлениях», — сказал Леонков в беседе с «Известиями». По его словам, на левом берегу заблаговременно готовились рубежи обороны. По его мнению, те части, которые обороняли херсонское направление, по всей видимости, уйдут на отдых и доукомплектование. «Потому что ребята там держали оборону сколько могли, в условиях затрудненного снабжения». Перегруппировку войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. Одновременно командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские войска должны занять оборону по левому берегу Днепра. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак российские солдаты под Херсоном подвергались большому риску остаться отрезанными от снабжения, что привело бы, в том числе, к потерям среди мирного населения.