Сбежавшая в Литву певица Монеточка готовит сюрприз для российских фанатов

Певица Монеточка запишет новый альбом в Литве

Монеточка уверена, что новый альбом будет отличаться от предыдущих двух Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Монеточка уроженка Екатеринбурга начинает работу над третьим альбомом, который запишет в Литве, где она сейчас и проживает. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Кажется, я сажусь за альбом. Он третий по счету, и, получается, что все мои пластинки будут написаны в разных городах — Москва, Сочи, Вильнюс», — сообщила певица.

Исполнительница рассказала, что новая пластинка скорее всего будет отличаться от предыдущих двух. «В первом больше всего любила болтовню, грандиозные планы, кофе, мечты, сбывающиеся как в сказке, во втором — шум реки у дома», — заявила Монеточка. В новом альбоме девушка планирует сделать ставку на музыку, которая погрузит слушателя в матрицу или кино. О том, какое название будет носить пластинка, девушка не уточняет.

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) переехала вместе с мужем Виктором Исаевым в Литву после начала спецоперации на Украине. Там она родила дочь. При этом девушка призналась, что любит Россию, в особенности Урал, где она выросла.