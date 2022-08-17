Певица Монеточка родила девочку Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, родом из Екатеринбурга родила девочку в Литве. Об этом певица рассказала в соцсетях.

«Мы это сделали», — подписала пост Монеточка. На видео муж певицы держит новорожденного ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что Монеточка грустит, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов, так как певица находится в Латвии, а ее родители в России. Также агентство рассказывало, что Елизавета Гырдымова сравнила фигуру беременной девушки с муравьем.