17 августа 2022

Певица Монеточка родила ребенка в Литве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Паблик Маркет. Открытие и концерт Лизы Монеточки. Екатеринбург, монеточка лиза
Певица Монеточка родила девочку Фото:

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, родом из Екатеринбурга родила девочку в Литве. Об этом певица рассказала в соцсетях.

«Мы это сделали», — подписала пост Монеточка. На видео муж певицы держит новорожденного ребенка.

Ранее URA.RU сообщало, что Монеточка грустит, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов, так как певица находится в Латвии, а ее родители в России. Также агентство рассказывало, что Елизавета Гырдымова сравнила фигуру беременной девушки с муравьем.

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Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, родом из Екатеринбурга родила девочку в Литве. Об этом певица рассказала в соцсетях. «Мы это сделали», — подписала пост Монеточка. На видео муж певицы держит новорожденного ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что Монеточка грустит, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов, так как певица находится в Латвии, а ее родители в России. Также агентство рассказывало, что Елизавета Гырдымова сравнила фигуру беременной девушки с муравьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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