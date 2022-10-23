Сбежавшая в Литву певица Монеточка призналась в любви к России

Уроженка Екатеринбурга, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) призналась, что считает себя патриотом Урала. Девушка вспомнила времена, когда училась во Всероссийском государственном институте кинематографии им С. А. Герасимова (ВГИК), где постоянно вспоминала о Свердловской области.
«Я всегда себя чувствовала патриоткой не столько России в целом, сколько Урала, там моя Родина. Я люблю свой регион, обожаю встречать людей оттуда, очень любила нашу общественную жизнь: как мы избирали своего Ройзмана, ходили защищать наш сквер, чтобы там не построили храм, очень люблю и природу, и культуру своего региона», — рассказала Монеточка онлайн-журналу Wonderzine (заблокирован на территории России и внесен в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории РФ).
Также певица поделилась, что когда училась во ВГИКе, то постоянно вспоминала о Екатеринбурге. «Помню, когда во ВГИКе училась, на всех предметах, где можно было делать выбор, о чем ты будешь рассказывать, я говорила то про Свердловскую киностудию, то про сказы Бажова.
Певица Лиза Монеточка в настоящее время вместе с мужем Виктором Исаевым живет в Литве. Там она родила дочь. Однако певица призналась, что родительство дарит ей смешанные чувства.
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