В Перми ресторан доставки начал давать скидку за грудь большого размера

Чем больше грудь — тем больше скидка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский ресторан доставки «Доставка кайфа», чьи франшизы распространились по всей России, объявил о новой акции. Чем больше грудь у женщины — тем большую скидку можно получить при самовывозе заказа. Подробности акции ресторан выложил в своих соцсетях.

«Девушки, теперь вы можете получить бонус за размер своей груди. Прикольно придумали?», — указано в посте.

За первый размер ресторан предложил скидку 5%, за второй — 7%, за третий — 10%, четвертый и более — 15%. В посте указано, что скидку на заказ можно получить только по очному обмеру груди при самовывозе. Реакции от подписчиков ресторан получил разные. Кто-то посчитал такую акцию несправедливой, а кто-то шутит, что придет с накладной грудью.

Мужчины среди подписчиков спросили, как им получить скидку. В ответ на это ресторан выложил следующий пост, в котором и мужчинам предложили дифференцированные скидки, но обмерять уже нужно будет не грудь. В конце поста smm-щики ресторана уточнили, что это все-таки шутка.

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