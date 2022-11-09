Свердловская область получит десятки миллиардов от «Газпрома» ради исполнения главного указа Путина

Свердловские власти получат около 10 миллиардов рублей от «Газпрома» на газификацию в регионе

10 ноября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Свердловской области подана 51 тысяча заявок на газификацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские власти получат дополнительно около 10 миллиардов рублей от «Газрома», чтобы провести газификацию в регионе. Соответствующая информация появилась на информационном портале Свердловской области. «Согласно дополнительному соглашению, „Газпром газификация“ предоставит газораспределительным организациям Свердловской области дополнительный транш в размере почти 10 миллиардов рублей», — указано в сообщении. Таким образом, на догазификацию в регионе в общем счете потратят 16 миллиардов рублей. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на Среднем Урале уже подано более 51 тысячи заявок от жителей, которые планируют провести газификацию в своих домах. «По указанным заявкам уже заключено почти 33,5 тысячи договоров, а 4,5 тысячи домов уже подключены к газу», — заявил Смирнов. Свердловчане могут подать заявку на подключение к сетям газоснабжения на портале Единого оператора газификации, через портал «Госулуг» или в офисе газораспределительных организаций. Газопровод до границ участка подводится бесплатно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно в главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Также по решению главы региона в области действуют меры поддержки в рамках реализации программы социальной газификации. Некоторым категориям граждан компенсируется часть затрат на подключение к сетям газоснабжения — до 70 тысяч рублей. Эта норма распространена на сельских врачей и учителей.

Свердловские власти получат дополнительно около 10 миллиардов рублей от «Газрома», чтобы провести газификацию в регионе. Соответствующая информация появилась на информационном портале Свердловской области. «Согласно дополнительному соглашению, „Газпром газификация“ предоставит газораспределительным организациям Свердловской области дополнительный транш в размере почти 10 миллиардов рублей», — указано в сообщении. Таким образом, на догазификацию в регионе в общем счете потратят 16 миллиардов рублей. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, на Среднем Урале уже подано более 51 тысячи заявок от жителей, которые планируют провести газификацию в своих домах. «По указанным заявкам уже заключено почти 33,5 тысячи договоров, а 4,5 тысячи домов уже подключены к газу», — заявил Смирнов. Свердловчане могут подать заявку на подключение к сетям газоснабжения на портале Единого оператора газификации, через портал «Госулуг» или в офисе газораспределительных организаций. Газопровод до границ участка подводится бесплатно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совместно в главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Также по решению главы региона в области действуют меры поддержки в рамках реализации программы социальной газификации. Некоторым категориям граждан компенсируется часть затрат на подключение к сетям газоснабжения — до 70 тысяч рублей. Эта норма распространена на сельских врачей и учителей.